Escándalo en El Trece: Jimena Monteverde habría estallado de bronca por un problema en su programa

“El estudio 4 del estudio mayor de Kuarzo se rompió, se cayó el techo con la parrilla de lucas completa y por ese tema salieron a improvisar a la calle”, comentó sobre las razones por las cuales transmitieron desde la vereda. Y agregó: "Están cocinando sobre la calle y ahí tienen muy buenos productores que salieron del shock a los dos minutos y dijeron ‘no levantemos, armemos vallas ’”.

Con respecto a la mala onda que habría, el periodista detalló: “Armaron todo y ahí se nota la cara de cu… de Jimena, pero empezó a medir más rating y canal 13 y Kuarzo están contentos ”.

“Pasaron los días y cuando Jimena preguntó si se solucionó le dijeron que sí, pero que ‘está midiendo’ y que lo iban a hacer por más tiempo”, comentó sobre el supuesto éxito de este carácter del ciclo.

Por último, Santiago expresó: “Es un programa que se quedó sin estudio, ni luces, ni nada. No hay presupuesto para alquilar un nuevo estudio. Ensayaron al aire y la pegaron, pero la conductora patalea, se queja y a pesar de eso le dicen que el programa sale a la calle”.

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Cómo es La Cocina Rebelde, programa de Jimena Monteverde

La Cocina Rebelde es el programa de cocina que conduce Jimena Monteverde en El Trece. Se trata de un ciclo relativamente nuevo dentro de la grilla del canal, pensado para las tardes y con un formato ágil y descontracturado.

La propuesta apunta a una cocina accesible, con recetas prácticas, ingredientes fáciles de conseguir y un tono cercano al público. A diferencia de los programas más tradicionales del género, busca incorporar dinamismo, humor y cierta improvisación, con la conductora interactuando tanto con el equipo como con distintas consignas en vivo.

Además, el ciclo mezcla segmentos de cocina con momentos más televisivos, lo que le da ese perfil “rebelde” al que hace referencia su nombre: salir un poco del esquema clásico y apostar a un estilo más relajado y entretenido.