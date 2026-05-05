El desgarrador mensaje de Evelyn Von Brocke tras la muerte de su padre: "No me quedan lágrimas de tanto llorar"

evelyn von brocke

Qué dijo Luis Ventura dio su categórica sobre la renuncia de Evelyn Von Brocke a APTRA

Luego de que Evelyn Von Brocke explicara los motivos de su renuncia a APTRA, Luis Ventura tomó la palabra en Intrusos (América TV) y compartió sus primeras impresiones sobre el tema.

"Había tres alternativas: que la asamblea decidiera no expulsarla, otra que ratificara la expulsión y la tercer alternativa es la decisión que toma Evelyn que es la de renunciar siguiendo el camino de Pilar Smith", señaló el presidente de la entidad, en referencia a la reunión prevista para este viernes.

Más adelante, Ventura agregó: "Yo hablé con ella personalmente. Frente al momento emotivo que le toca vivir me parece que no es una decisión desarcertada porque para estar en un lugar y no estar a gusto, me parece que no está bueno. Es una decisión personal de ella y la asamblea se va a hacer igual. Mañana los socios que quieran acercarse para aclarar cualquier punto suelto que haya quedado serán bienvenidos".

El periodista también subrayó que la postura tomada por los socios fue resultado de una votación interna. "Todo esto hace que los socios hayan tomado una posición con respecto a su lugar. Esto no lo dice el presidente, lo dice una votación mayoritaria que decidió esta posstura", expresó.

En relación a las críticas de Evelyn sobre el funcionamiento interno de APTRA, Ventura fue categórico: "Que demuestre porque es fácil revolear para arriba y que le caiga a quien le caiga, no es así. Acá si haces una denuncia grave o de irregularidades bueno, que traiga los elementos y las pruebas y después hablamos".

Finalmente, el presidente de APTRA reafirmó su compromiso con la institución: "Un presidente tiene que estar preparado para asumir una gestión de 4 años. Yo voy a pelear por la entidad de periodistas y todo lo que significa la institución como también me acompaña la comisión".