“Ferritin face”: qué hay detrás de la tendencia que promete leer el déficit de hierro en la cara

La conversación se amplificó después de que medios como Vogue retomaran el término “ferritin face”, aclarando que no se trata de un diagnóstico médico reconocido. Más bien, es una etiqueta popular para agrupar señales que algunas personas asocian con bajas reservas de hierro, como piel apagada o pálida, labios agrietados, ojeras y mayor caída del pelo.

Los síntomas que pueden aparecer

El Office of Dietary Supplements de los National Institutes of Health de Estados Unidos explica que la deficiencia de hierro puede empezar con una reducción de las reservas y, si progresa, llegar a una anemia por deficiencia de hierro. Entre las manifestaciones que suelen evaluarse aparecen fatiga, palidez, falta de aire, mareos, piel seca, caída del cabello y cambios en la mucosa oral.

Una revisión clínica publicada en Clinical Medicine & Research también menciona alopecia, uñas frágiles y glositis atrófica, una alteración de la lengua. Son signos que, en parte, coinciden con los que se popularizaron en redes. Pero la coincidencia no convierte a la tendencia en una herramienta diagnóstica.

Ese es el límite más importante del fenómeno: muchas de esas señales pueden tener otras causas. Cambios en la piel o el pelo también pueden relacionarse con alteraciones hormonales, problemas tiroideos, otras deficiencias nutricionales o el envejecimiento. Incluso el cansancio persistente puede responder a múltiples motivos. Por eso, los especialistas insisten en no sacar conclusiones solo por la apariencia.

Por qué no conviene automedicarse con hierro

Para confirmar o descartar una deficiencia se usan estudios de laboratorio. El NIH señala que la ferritina sérica es una de las pruebas más eficaces y accesibles, aunque suele evaluarse junto con otros parámetros, como la hemoglobina y, según el caso, la saturación de transferrina. La revisión clínica sobre diagnóstico y tratamiento de la deficiencia de hierro también remarca que el cuadro se define combinando marcadores hematológicos y bioquímicos.

Los umbrales pueden variar según el contexto. La OMS indica que, en adultos con infección o inflamación, una ferritina inferior a 70 microgramos por litro puede sugerir deficiencia. El NIH, por su parte, plantea que valores por debajo de 30 microgramos por litro orientan hacia falta de hierro, y que niveles inferiores a 10 microgramos por litro pueden acompañar anemia por deficiencia de hierro. En todos los casos, la interpretación debe quedar en manos de profesionales.

La otra advertencia central es que los suplementos de hierro no son inocuos. Tomarlos sin indicación puede generar efectos adversos y no resuelve la pregunta de fondo: por qué falta hierro, si efectivamente falta. La recomendación es consultar ante síntomas persistentes, realizar los análisis correspondientes y definir con criterio médico si hacen falta cambios en la alimentación, tratamiento oral u otra intervención.

Como suele pasar con las tendencias de salud, el “rostro de ferritina” puede servir como disparador para prestar atención al cuerpo. Pero la conclusión es clara: la cara puede sugerir que algo merece una consulta; el diagnóstico, en cambio, se confirma con estudios y evaluación clínica.