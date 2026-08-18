Hígado graso: cuál es el principal enemigo que lo provoca y se consume a diario

Por eso, la ausencia de síntomas no significa necesariamente que el órgano se encuentre en buen estado. La enfermedad puede detectarse mediante estudios médicos antes de que aparezcan las señales.

Hígado graso: qué alimentos conviene reducir

Cómo mejorar el hígado graso incorporando este superalimento a tu alimentación.

Disminuir la ingesta de azúcar genera cambios favorables en el hígado en un período relativamente corto. A partir de estudios, Stivaletta sostiene que una dieta de azúcares añadidos durante 9 a 10 días produce una mejoría significativa en la cantidad de grasa acumulada en el órgano, incluso sin realizar ejercicio físico.

Para favorecer la salud hepática, según menciona Stivaletta en su canal de YouTube, conviene limitar los siguientes productos:

Alimentos ultraprocesados: contienen con frecuencia azúcares añadidos y otros ingredientes que dificultan controlar su ingesta.

Bebidas azucaradas y jugos industriales: especialmente los jugos envasados, que aportan cantidades importantes de estos componentes.