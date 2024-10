Filtraron el audio de Marisol tras la separación con el Chino en el que le tira un tremendo palito a otro ex Gran Hermano

Luego, consultada por Martín Cirio, Marisol confirmó la ruptura y hasta le pegó un palito a Nicolás Grossman que, tras separarse de Flor Regidor, se fue de viaje a México.

"¿Por dónde empezar? Pero hoy tuve que ir a trabajar igual, fue una caga… tenía que estar ahí, como remándola”, dijo con una voz triste.

“¿Quién soy yo? No me puedo tomar un avión e irme a México, así que nada…”, indicó y Martín decidió frenar el audio para comentar: “Le acaba de dar una palazo a Nico, esta ni triste es mala”

Por su parte, el Chino explicó en su programa de streaming Los Bros: “El tema es así, no hay nada para aclarar porque no pasó nada. Simplemente ella está enojada, pero no tiene por qué estar enojada y listo. Ya lo vamos a resolver entre nosotros. No se armen especulaciones porque realmente no pasó nada. Simplemente eso", explicó