Mónica Farro debió ser operada de urgencia por una complicación mamaria: los detalles

Sin embargo, con el paso de los días la situación evolucionó de manera inesperada y obligó a actuar con rapidez: “Por suerte pudimos operar ayer y cuando sacamos la prótesis, estaba totalmente rota. O sea que menos mal que me pude operar, menos mal que lo pude hacer”.

“No fue una operación porque yo quise, no fue una operación por placer, porque se me antojó gastar plata. Lo tuve que hacer”, afirmó, remarcando que se trató de una necesidad médica.

Ya atravesando las primeras horas del posoperatorio, destacó el acompañamiento profesional y se mostró optimista respecto a su recuperación. “En mi primer día de recuperación, feliz de haber estado en manos del equipo del doctor Ferriols. Y bueno, y que quede todo perfecto”, expresó.

Embed

Cuál había sido el último problema de salud de Mónica Farro

En octubre de 2025 surgieron versiones que encendieron cierta preocupación en torno a la salud de Mónica Farro. A raíz de una tos persistente que arrastraba desde hacía meses, la actriz se sometió a distintos estudios médicos para determinar el origen del cuadro y evaluar los pasos a seguir.

La información fue difundida por el periodista Fede Flowers, quien a través de sus redes sociales brindó detalles sobre la situación: "Mónica Farro está en la guardia esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas en pulmones por una tos de 4 meses de evolución. Tuvo bronquitis aguda en mayo y no pudo remontarla pese a la medicación. Le hicieron radiografías, exámenes de laboratorio y aguardando resultados por una posible internación".

Sin embargo, ante la repercusión, la propia Farro salió a llevar tranquilidad en diálogo directo con PrimiciasYa y aclaró cuál era su estado: "No tengo anemia, estoy bien. Tengo que ir a un neomonólogo y ginecólogo. No estoy internada obviamente".

Además, dio más detalles sobre lo que le ocurría: " Esta vez anemia no es por suerte, que ya tuve dos meses en el año. La debilidad no es por eso sino debe ser causado por la tos y los sangrados excesivos que tengo por eso también tengo que ir a un ginecólogo".

"Así que nada, neumonólogo y ginecólogo. Hay que cuidarse y hacerse los exámenes, nada más", sostuvo. Y cerró: "Nunca pude salir de la bronquitis. Se ve que mis pulmones quedaron raros y bueno, ahora así a hacer una investigación más profunda del por qué".