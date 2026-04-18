Una multitud llenó la Plaza de Mayo: el "cura DJ" homenajeó al Papa Francisco con un show electrónico gratuito

La Plaza de Mayo se convirtió en escenario de un evento inusual que combinó música electrónica y fe. Miles de personas participaron de un show gratuito en homenaje al Papa Francisco, con la presentación del sacerdote portugués Guilherme Peixoto.
Guilherme Peixoto es oriundo de Portugal y fusiona música electrónica con mensajes de fe en sus presentaciones. Ante una gran convocatoria, se presentó a un año de la muerte de Jorge Bergoglio.
Multitud en Plaza de Mayo: el "cura DJ" homenajeó al Papa Francisco con un show electrónico gratuito.
La Plaza de Mayo se convirtió en escenario de un evento inusual que combinó música electrónica y fe. Miles de personas participaron de un show gratuito en homenaje al Papa Francisco, con la presentación del sacerdote portugués Guilherme Peixoto.
Este sábado y con un acceso libre, el espectáculo reunió a una multitud frente a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en un evento que sorprendió por su convocatoria y su propuesta artística. El inicio tuvo un fuerte tono emocional: la voz del Papa Francisco sonó en el corazón del centro porteño, marcando el clima de la noche.
El espectáculo contó con una imponente puesta en escena, con pantallas LED y un sistema de sonido profesional diseñado para acompañar una convocatoria masiva. La combinación de beats electrónicos con mensajes religiosos generó una experiencia distinta que hizo vibrar al público durante toda la noche.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad desplegó un operativo especial de tránsito con cortes y restricciones en la zona del microcentro, ante la gran cantidad de asistentes.
Oriundo de Guimarães, en Portugal, Peixoto fue ordenado sacerdote en 1999 y desarrolló una carrera dentro de la Iglesia que incluyó su rol como capellán militar. Su vínculo con la música electrónica comenzó en 2006, cuando buscó nuevas formas de acercar a los jóvenes a la vida religiosa.
Con el tiempo, su propuesta evolucionó hasta consolidarse como una identidad propia: la del “cura DJ”, que mezcla música electrónica con fragmentos de discursos y momentos de oración.
Durante la pandemia, el sacerdote amplió su alcance con sesiones online que se viralizaron y le permitieron llegar a nuevos públicos. Su salto a la fama global llegó en 2023, cuando se presentó ante más de un millón de jóvenes en Lisboa, en la previa de una misa encabezada por el Papa Francisco.
“Procuro que los jóvenes no dejen de ser cristianos, estén donde estén”, explicó en una entrevista, resumiendo el espíritu de su propuesta.