Una multitud llenó la Plaza de Mayo: el "cura DJ" homenajeó al Papa Francisco con un show electrónico gratuito

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Quién es el “cura DJ” que revolucionó Plaza de Mayo

Oriundo de Guimarães, en Portugal, Peixoto fue ordenado sacerdote en 1999 y desarrolló una carrera dentro de la Iglesia que incluyó su rol como capellán militar. Su vínculo con la música electrónica comenzó en 2006, cuando buscó nuevas formas de acercar a los jóvenes a la vida religiosa.

Con el tiempo, su propuesta evolucionó hasta consolidarse como una identidad propia: la del “cura DJ”, que mezcla música electrónica con fragmentos de discursos y momentos de oración.

ClyKksp5y_1256x620__2 Ante una multitud, se presentó de forma gratuita a un año de la muerte de Jorge Bergoglio.

De las redes al reconocimiento internacional

Durante la pandemia, el sacerdote amplió su alcance con sesiones online que se viralizaron y le permitieron llegar a nuevos públicos. Su salto a la fama global llegó en 2023, cuando se presentó ante más de un millón de jóvenes en Lisboa, en la previa de una misa encabezada por el Papa Francisco.

“Procuro que los jóvenes no dejen de ser cristianos, estén donde estén”, explicó en una entrevista, resumiendo el espíritu de su propuesta.