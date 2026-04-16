Ricardo Darín arrasa en Netflix con el estreno de una nueva película argentina y es la más esperada

El punto de quiebre llegó con la aparición de un nuevo paciente. Allí entró en escena el personaje de Peretti: un escritor atravesado por una fuerte crisis creativa y personal. Lo que en un principio pareció una consulta más, rápidamente se transformó en algo mucho más profundo y conflictivo.

Ricardo Darín y Diego Peretti, la dupla protagónica

El personaje de Darín avanzó cada vez más sobre la vida del escritor. Intervino en decisiones personales, se involucró emocionalmente y en ese proceso, comenzó a perder el control de su propio método.

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Por su parte, el personaje de Peretti no fue un paciente pasivo. Se mostró irónico, desafiante y profundamente complejo. Esa dinámica generó un juego psicológico intenso, donde ninguno de los dos quedó en una posición cómoda.

La película construyó así un duelo interpretativo sostenido en diálogos filosos, silencios cargados de significado y decisiones que incomodan.

El equipo creativo detrás de la película

Detrás de cámara, el proyecto contó con nombres reconocidos dentro de la industria. La dirección estuvo a cargo de Hernán Goldfrid, quien ya demostró su capacidad para construir climas de tensión en trabajos anteriores.

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El guion fue escrito por Emanuel Diez, quien apostó por una narrativa que evitó los lugares comunes y se adentró en zonas incómodas.

La producción quedó en manos de Kenya Films, con la participación de Federico Posternak, el propio Darín y Chino Darín. Esta combinación reforzó el peso del proyecto dentro del cine argentino contemporáneo.

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En marzo inició el rodaje de la nueva película de Santiago Mitre, que llegará en 2027. Tras la nominación al Premio Oscar® por Argentina, 1985, Mitre vuelve al ruedo con este nuevo proyecto que escribió junto a Mariano Llinás. Un thriller político protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani.

En la segunda mitad del año vuelve Ricardo Darín a la pantalla como un psicoanalista pragmático con un método muy particular en Lo dejamos acá, con Diego Peretti, dirigida por Hernán Goldfrid. Y, a fin de año se estrenará la adaptación audiovisual de la aclamada obra teatral Felicidades con Adrián Suar y Griselda Siciliani, bajo la dirección de Álex de la Iglesia.

Además, tras su paso por los cines, se podrá ver Risa y la cabina del viento, la película de Juan Cabral rodada en Tierra del Fuego.