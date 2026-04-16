Ricardo Darín arrasa en Netflix con el estreno de una nueva película argentina y es la más esperada
Esta película que une a Ricardo Darín y Diego Peretti en Netflix llega con una historia incómoda que ya genera debate antes de su estreno.
Ricardo Darín arrasa en Netflix con el estreno de una nueva película argentina y es la más esperada. (Foto: Archivo)
La nueva apuesta de Netflix para el segundo semestre de 2026 ya empezó a generar ruido antes de su estreno. Se trata de "Lo dejamos acá", una producción argentina que pone en el centro la salud mental, pero lo hace desde un enfoque poco habitual. Con Ricardo Darín y Diego Peretti como protagonistas, la película se perfila como uno de los títulos más comentados del año.
El interés no surge solo por el peso de sus actores. También lo hace por su temática y por el tipo de historia que propone: una que desafía los límites éticos, pone en tensión el rol del terapeuta y obliga al espectador a cuestionarse qué está bien y qué no cuando se trata de intervenir en la vida de otra persona.
De qué trata "Lo dejamos acá" en Netflix
La trama se centra en un psicoanalista interpretado por Darín. En el pasado, este profesional confió plenamente en los métodos tradicionales de su disciplina. Sin embargo, con el tiempo, su mirada cambió. Decidió romper con las normas establecidas y adoptar una postura mucho más intervencionista.
Ese giro marcó un antes y un después en su práctica. Ya no se limitó a escuchar o interpretar. Empezó a involucrarse de forma directa en la vida de sus pacientes. Esa decisión abrió una zona gris donde la ética profesional quedó en constante tensión.
El punto de quiebre llegó con la aparición de un nuevo paciente. Allí entró en escena el personaje de Peretti: un escritor atravesado por una fuerte crisis creativa y personal. Lo que en un principio pareció una consulta más, rápidamente se transformó en algo mucho más profundo y conflictivo.
Ricardo Darín y Diego Peretti, la dupla protagónica
El personaje de Darín avanzó cada vez más sobre la vida del escritor. Intervino en decisiones personales, se involucró emocionalmente y en ese proceso, comenzó a perder el control de su propio método.
Por su parte, el personaje de Peretti no fue un paciente pasivo. Se mostró irónico, desafiante y profundamente complejo. Esa dinámica generó un juego psicológico intenso, donde ninguno de los dos quedó en una posición cómoda.
La película construyó así un duelo interpretativo sostenido en diálogos filosos, silencios cargados de significado y decisiones que incomodan.
El equipo creativo detrás de la película
Detrás de cámara, el proyecto contó con nombres reconocidos dentro de la industria. La dirección estuvo a cargo de Hernán Goldfrid, quien ya demostró su capacidad para construir climas de tensión en trabajos anteriores.
El guion fue escrito por Emanuel Diez, quien apostó por una narrativa que evitó los lugares comunes y se adentró en zonas incómodas.
La producción quedó en manos de Kenya Films, con la participación de Federico Posternak, el propio Darín y Chino Darín. Esta combinación reforzó el peso del proyecto dentro del cine argentino contemporáneo.
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En marzo inició el rodaje de la nueva película de Santiago Mitre, que llegará en 2027. Tras la nominación al Premio Oscar® por Argentina, 1985, Mitre vuelve al ruedo con este nuevo proyecto que escribió junto a Mariano Llinás. Un thriller político protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani.
En la segunda mitad del año vuelve Ricardo Darín a la pantalla como un psicoanalista pragmático con un método muy particular en Lo dejamos acá, con Diego Peretti, dirigida por Hernán Goldfrid. Y, a fin de año se estrenará la adaptación audiovisual de la aclamada obra teatral Felicidades con Adrián Suar y Griselda Siciliani, bajo la dirección de Álex de la Iglesia.
Además, tras su paso por los cines, se podrá ver Risa y la cabina del viento, la película de Juan Cabral rodada en Tierra del Fuego.