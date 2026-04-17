Llevó a su hija de 4 años al hospital, ella murió y la reacción de él reveló una historia desoladora

Además, el informe detectó signos de violencia de larga data, lo que sugiere que la menor habría estado expuesta a situaciones de maltrato previas.

Otro dato clave es que, al momento de llegar al hospital, llevaba aproximadamente 14 horas sin vida, lo que refuerza la hipótesis de que el traslado ocurrió mucho después del fallecimiento.

Detenido muerte nena

La principal hipótesis

Los investigadores sostienen como línea principal que el padre habría causado la muerte de la niña en su domicilio y luego la trasladó al hospital.

Al recibir la confirmación de los médicos sobre el deceso, tomó la decisión de quitarse la vida en el lugar.

La niña asistía a un jardín de infantes en Salvador Mazza, localidad salteña ubicada a pocos metros de la frontera. Fuentes de la investigación indicaron que no habría existido una denuncia previa formal, pese a los signos de violencia detectados en el cuerpo.

Además, trascendió que la madre de la menor se encontraría privada de la libertad, lo que abre nuevas líneas de análisis sobre el entorno familiar.

Cómo sigue la investigación

La causa quedó en manos de la Fiscalía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia, que trabajan para reconstruir lo ocurrido.

Si bien el presunto autor murió, los investigadores buscan determinar si hubo responsabilidades previas, omisiones o señales de alerta que no fueron atendidas.