Llevó a su hija de 4 años al hospital, ella murió y la reacción de él reveló una historia desoladora

Según las primeras reconstrucciones, el hombre llegó con su hija en brazos y aseguró que la menor había ingerido una sustancia. Sin embargo, tras ser examinada por los médicos, confirmaron que la menor ya había fallecido antes de ingresar al centro de salud.
Minutos después, en medio de la conmoción, el padre -identificado como Juan Marcelo Robles, de nacionalidad argentina-extrajo un arma de fuego y se disparó dentro del hospital, muriendo en el acto.
Las crudas revelaciones de la autopsia de la nena
Con el avance de la investigación, los peritajes forenses arrojaron datos estremecedores. Los especialistas determinaron que la niña murió por asfixia mecánica, producto de una compresión torácica y abdominal.
Además, el informe detectó signos de violencia de larga data, lo que sugiere que la menor habría estado expuesta a situaciones de maltrato previas.
Otro dato clave es que, al momento de llegar al hospital, llevaba aproximadamente 14 horas sin vida, lo que refuerza la hipótesis de que el traslado ocurrió mucho después del fallecimiento.
La principal hipótesis
Los investigadores sostienen como línea principal que el padre habría causado la muerte de la niña en su domicilio y luego la trasladó al hospital.
Al recibir la confirmación de los médicos sobre el deceso, tomó la decisión de quitarse la vida en el lugar.
La niña asistía a un jardín de infantes en Salvador Mazza, localidad salteña ubicada a pocos metros de la frontera. Fuentes de la investigación indicaron que no habría existido una denuncia previa formal, pese a los signos de violencia detectados en el cuerpo.
Además, trascendió que la madre de la menor se encontraría privada de la libertad, lo que abre nuevas líneas de análisis sobre el entorno familiar.
Cómo sigue la investigación
La causa quedó en manos de la Fiscalía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia, que trabajan para reconstruir lo ocurrido.
Si bien el presunto autor murió, los investigadores buscan determinar si hubo responsabilidades previas, omisiones o señales de alerta que no fueron atendidas.