Si te gustó Clanes en Netflix con Luis Zahera, esta serie con el Chino Darín es ideal para ver
Si ya viste la segunda temporada de Clanes con Luis Zahera, Netflix tiene otra serie perfecta para maratonear y el Chino Darín es uno de sus protagonistas.
Si te gustó Clanes en Netflix con Luis Zahera, esta serie con el Chino Darín es ideal para ver. (Foto: Archivo)
Si te gustó la serie Clanes con Luis Zahera, en Netflix tenés otro thriller que merece todo tu tiempo, y está protagonizado por el Chino Darín. La ficción española sigue consolidándose dentro del catálogo de la plataforma, y mientras el fenómeno de Clanes continúa creciendo con su segunda temporada, hay otra producción que merece atención inmediata.
El éxito de Clanes fue inmediato. Desde su estreno, la serie se posicionó como una de las más vistas en España, con una trama que mezcló drama familiar, crimen organizado y secretos del pasado.
El fenómeno de Clanes en Netflix con Luis Zahera
Según el resumen oficial de Netflix: "Tras descubrir la doble vida de su padre, una abogada en busca de venganza se infiltra en un cártel de Galicia…, pero termina involucrándose con un peligroso mafioso".
Han pasado tres años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos. Mientras Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.
A ellos se sumó Luis Zahera, una figura reconocida dentro del cine y la televisión española. Su incorporación aportó un nuevo nivel de tensión. Interpretó a Paco "El Curilla", un personaje impredecible que altera el equilibrio entre los distintos clanes.
La segunda temporada no hizo más que confirmar ese éxito. Seis nuevos episodios bastaron para que la serie volviera al número uno del ranking. El público respondió con entusiasmo, generando una pregunta inevitable: ¿habrá una tercera entrega?
Por qué ver Mano de hierro, si ya viste Clanes
Mientras la plataforma evalúa el futuro de Clanes, existe una opción perfecta para quienes buscan mantener esa tensión narrativa, ese ritmo oscuro y esa inmersión en el crimen organizado.
Se trata de Mano de hierro, otro thriller español que llegó en 2024 y que, aunque no alcanzó el mismo impacto mediático, logró cifras más que destacables: más de 12 millones de hogares la vieron durante sus primeras semanas.
De qué trata Mano de hierro, la serie en Netflix
Mano de hierro propone una historia diferente, pero igual de intensa. En lugar de centrarse en Galicia, traslada la acción al puerto de Barcelona, uno de los principales puntos de entrada de mercancías en Europa.
Ahí aparece Eduard Fernández, quien interpreta a Joaquín Manchado, un personaje clave dentro de una red criminal. Su rol es tan determinante que cualquier operación ilegal que quiera cruzar el puerto necesita su aprobación.
Todo cambia cuando ocurre un accidente inesperado y desaparece un cargamento importante de cocaína. Ese hecho desata una cadena de violencia, traiciones y venganzas que sostienen la tensión a lo largo de los ocho episodios.
El elenco de Mano de hierro con el Chino Darín
Eduard Fernández
Chino Darín
Jaime Lorente
Natalia de Molina
Sergi López
Enric Auquer
Daniel Grao
Raúl Briones
Salva Reina
Giannina Fruttero
Por qué Mano de hierro conecta con los fans de Clanes
Aunque las historias son diferentes, ambas series comparten elementos que explican por qué funcionan tan bien dentro del género:
La primera clave es el enfoque en el narcotráfico desde una perspectiva local. No se trata de grandes carteles internacionales, sino de redes que operan en entornos concretos, con dinámicas propias.
La segunda es el desarrollo de personajes. Tanto en Clanes como en Mano de hierro, los protagonistas no son héroes clásicos. Son figuras complejas, con contradicciones, lo que genera mayor implicación emocional.
La tercera es el ritmo narrativo. Ambas producciones apuestan por episodios intensos, con giros constantes y finales que invitan a seguir viendo.
Mirá el tráiler oficial de Mano de hierro en Netflix