Video impactante: la extraña razón por la que una alumna de 15 años apuñaló a un compañero

Un violento episodio a la salida de una escuela en San Martín quedó registrado en video. Una adolescente apuñaló a un compañero de 15 años en el cuello tras un conflicto previo, y el joven debió ser internado de urgencia.
Un adolescente fue atacado por una compañera a la salida de una escuela en San Martín. La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad. El joven fue internado.
Una alumna de 15 años apuñaló a un compañero a la salida del colegio. (Foto: A24.com)
Un violento episodio a la salida de una escuela en San Martín quedó registrado en video. Una adolescente apuñaló a un compañero de 15 años en el cuello tras un conflicto previo, y el joven debió ser internado de urgencia.
El hecho ocurrió el jueves al mediodía, a la salida de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas N°4, en la localidad de Villa Bonich. Las imágenes muestran el momento exacto en que la agresora se acerca por detrás y ataca al adolescente -de nombre Luciano- con un cúter, provocándole heridas en el cuello y en los brazos.
El joven cae al suelo mientras sus compañeros intentan asistirlo. La atacante, en tanto, se retira caminando del lugar.
Según testigos, luego de alejarse unas cuadras, habría regresado a la zona en moto, lo que profundizó la preocupación entre quienes presenciaron el episodio.
De acuerdo al relato de familiares, entre ambos existía un vínculo reciente que habría derivado en tensiones. “Ella lo llamaba, pero él no le prestó atención y reaccionó así”, contó una tía del joven herido. También trascendió que la agresora le habría pedido que eliminara contactos de su entorno, lo que generó discusiones previas.
Además, estudiantes del colegio señalaron que la joven ya había protagonizado episodios de violencia y amenazas con el mismo elemento cortante, lo que ahora forma parte de la investigación.
Tras el ataque, el chico fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, donde recibió atención médica inmediata. A pesar de las heridas, el joven se encuentra fuera de peligro y pudo regresar a su casa.
Luego del hecho, las autoridades del colegio retuvieron a la alumna hasta la llegada de la Policía. Posteriormente, fue trasladada a una comisaría local y quedó a disposición de la Justicia de menores.
La causa busca determinar las circunstancias del ataque y el contexto previo, con el análisis de las imágenes y testimonios como pruebas clave.