Video impactante: la extraña razón por la que una alumna de 15 años apuñaló a un compañero

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¿Por qué la joven decidió atacar a su compañero en plena calle?

De acuerdo al relato de familiares, entre ambos existía un vínculo reciente que habría derivado en tensiones. “Ella lo llamaba, pero él no le prestó atención y reaccionó así”, contó una tía del joven herido. También trascendió que la agresora le habría pedido que eliminara contactos de su entorno, lo que generó discusiones previas.

Además, estudiantes del colegio señalaron que la joven ya había protagonizado episodios de violencia y amenazas con el mismo elemento cortante, lo que ahora forma parte de la investigación.

El estado del adolescente

Tras el ataque, el chico fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, donde recibió atención médica inmediata. A pesar de las heridas, el joven se encuentra fuera de peligro y pudo regresar a su casa.

Intervención policial y judicial

Luego del hecho, las autoridades del colegio retuvieron a la alumna hasta la llegada de la Policía. Posteriormente, fue trasladada a una comisaría local y quedó a disposición de la Justicia de menores.

La causa busca determinar las circunstancias del ataque y el contexto previo, con el análisis de las imágenes y testimonios como pruebas clave.