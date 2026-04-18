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Amenazó a su hermano y a un nene en Almagro: le secuestraron un arsenal de armas en su casa

El procedimiento fue autorizado por el juez Juan José Cavallari y permitió el encontraron una gran cantidad de elementos de interés para la causa. El imputado tiene 35 años.

Amenazó a su hermano y a un nene en Almagro: le secuestraron un arsenal de armas en su casa

Un hombre de 35 años fue imputado por amenazas tras intimidar a su hermano y a su sobrino de 9 años en el barrio porteño de Almagro. Durante un allanamiento en su vivienda, la Policía secuestró un importante arsenal de armas blancas y réplicas.

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La causa está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°21, encabezada por el fiscal Federico Battilana, y se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien aseguró haber recibido mensajes de voz de su hermano en un estado “agitado, vacilante y confuso”.

Según la investigación, el denunciante se comunicó con el 911 para que verificaran el estado del acusado. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al domicilio, el hombre les negó el ingreso y luego comenzó a enviar mensajes intimidatorios.

Entre las frases que habría pronunciado, se destacan amenazas directas como: “A vos sí que te voy a matar”, “Vos estás muerto” y “Yo me voy a encargar de acabar con tu vida”, además de incluir al hijo menor del denunciante en sus dichos.

Captura
&nbsp;Le secuestraron un arsenal de armas en su casa.&nbsp;

Le secuestraron un arsenal de armas en su casa.

Hallazgo de un arsenal en el allanamiento

El procedimiento fue autorizado por el juez Juan José Cavallari y permitió el secuestro de una gran cantidad de elementos:

  • 40 cuchillos
  • 9 hachas de mano
  • 2 catanas y un machete
  • Un arco con ocho flechas
  • Tres revólveres de aire comprimido con municiones
  • Un rifle de aire comprimido con mira
  • Una pistola réplica
  • Tonfas, guantes tácticos y otros elementos

El operativo fue realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal junto con divisiones especiales de la Policía de la Ciudad.

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Amenaz&oacute; de muerte a su hermano y al sobrino de 9 a&ntilde;os en Almagro: lo allanaron y ten&iacute;a un arsenal en su casa. (Foto: captura Google Maps)

Amenazó de muerte a su hermano y al sobrino de 9 años en Almagro: lo allanaron y tenía un arsenal en su casa. (Foto: captura Google Maps)

Imputación y medidas de protección

Tras el allanamiento, el fiscal ordenó el secuestro de todo el material, imputó al acusado por amenazas y lo intimó a presentarse ante la Justicia. Además, se solicitó a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) un informe para determinar si el hombre está registrado como usuario de armas.

En paralelo, se dispusieron medidas de protección para las víctimas, entre ellas la entrega de un botón antipánico.

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