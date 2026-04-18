Amenazó a su hermano y a un nene en Almagro: le secuestraron un arsenal de armas en su casa

Captura Le secuestraron un arsenal de armas en su casa.

Hallazgo de un arsenal en el allanamiento

El procedimiento fue autorizado por el juez Juan José Cavallari y permitió el secuestro de una gran cantidad de elementos:

40 cuchillos

9 hachas de mano

2 catanas y un machete

Un arco con ocho flechas

Tres revólveres de aire comprimido con municiones

Un rifle de aire comprimido con mira

Una pistola réplica

Tonfas, guantes tácticos y otros elementos

El operativo fue realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal junto con divisiones especiales de la Policía de la Ciudad.

amenazo-de-muerte-a-su-hermano-y-al-sobrino-de-9-anos-en-almagro-lo-allanaron-y-tenia-un-arsenal-en-su-casa-foto-captura-google-maps-ALU25SQEJNA5ZAALCI2BDAN7OE Amenazó de muerte a su hermano y al sobrino de 9 años en Almagro: lo allanaron y tenía un arsenal en su casa. (Foto: captura Google Maps)

Imputación y medidas de protección

Tras el allanamiento, el fiscal ordenó el secuestro de todo el material, imputó al acusado por amenazas y lo intimó a presentarse ante la Justicia. Además, se solicitó a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) un informe para determinar si el hombre está registrado como usuario de armas.

En paralelo, se dispusieron medidas de protección para las víctimas, entre ellas la entrega de un botón antipánico.