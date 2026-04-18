Julián Álvarez marcó un golazo en la final, pero el Atlético Madrid perdió por penales la Copa del Rey
El equipo de Diego Simeone perdía 2-1 y el tanto del ex River mandó el partido al alargue. Desde los doce pasos se impuso la Real Sociedad por 4-3 y se quedó con el título porque la Araña falló su remate.
Julián Álvarez marcó un golazo en la final, pero el Atlético Madrid perdió.
La final de la Copa del Rey tuvo un desenlace dramático para el Atlético de Madrid de Diego Simeone, que cayó por penales ante la Real Sociedad tras empatar 2-2 en tiempo reglamentario y alargue en Sevilla. Julián Álvarez marcó un golazo para darle vida al Colchonero.
El equipo madrileño estaba contra las cuerdas y perdía 2-1 cuando apareció Julián Álvarez para cambiar la historia. A los 83 minutos, el delantero argentino sacó un potente remate desde afuera del área que se clavó en el ángulo del arco defendido por Unai Marrero, desatando el empate y llevando el partido al tiempo extra.
El ex atacante de River y Manchester City fue la gran figura del Atlético en la final. Tras su gol, volvió a tener otra chance clara con un disparo desde media distancia que se estrelló en el travesaño y estuvo cerca de darle el título a su equipo.
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Sin embargo, el destino fue adverso para el Colchonero. Luego de un alargue sin diferencias, la definición se trasladó a los penales, donde la Real Sociedad se impuso por 4-3. En esa instancia, Álvarez no pudo convertir su remate, ya que Marrero adivinó su ejecución y desvió la pelota.
Un inicio electrizante y un partido lleno de emociones
El encuentro, disputado en el estadio La Cartuja de Sevilla, tuvo emociones desde el arranque. A los 14 segundos, la Real Sociedad se puso en ventaja con un cabezazo de Ander Barrenetxea tras una jugada iniciada desde el saque del medio.
El gol tempranero marcó el tono de una final intensa, con llegadas de ambos lados y un desenlace cargado de tensión hasta el último penal.