Julián Álvarez marcó un golazo en la final, pero el Atlético Madrid perdió por penales la Copa del Rey

Un inicio electrizante y un partido lleno de emociones

El encuentro, disputado en el estadio La Cartuja de Sevilla, tuvo emociones desde el arranque. A los 14 segundos, la Real Sociedad se puso en ventaja con un cabezazo de Ander Barrenetxea tras una jugada iniciada desde el saque del medio.

el-atletico-de-madrid-del-cholo-simeone-perdio-por-penales-con-la-real-sociedad-en-la-final-de-la-copa-del-rey-foto-reuters-ZAA7BXTF6JCGPOASMAPJYTJJBE El Atlético de Madrid del Cholo Simeone perdió por penales con la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey. (Foto: Reuters)

El gol tempranero marcó el tono de una final intensa, con llegadas de ambos lados y un desenlace cargado de tensión hasta el último penal.