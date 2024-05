FIN DEL MISTERIO: ¿Por qué WHATSAPP es verde?

Es importante mencionar que esta actualización no afecta a los usuarios de Android, ya que estos dispositivos, que funcionan con el sistema operativo de Google, ya tenían las notificaciones en color verde. Por lo tanto, la actualización solo aplica para los iPhones.

Algunas personas se han preguntado si pueden revertir esta configuración a cómo estaba antes de la actualización. Lamentablemente, no es posible cambiar el color de WhatsApp. Según Meta, todos los que usan WhatsApp eventualmente recibirán esta actualización, “por lo que no es algo que puedas optar por no recibir”. Añadieron: “Si aún no puedes ver estos cambios, es posible que haya que esperar un poco antes de que lleguen a todo el mundo”.

WhatsApp ya Había Testeado la Versión

Cabe destacar que WhatsApp ya había probado esta versión hace unos meses, pero ahora ha decidido implementarla de manera general en todos los dispositivos con sistema operativo iOS. Esta actualización forma parte de los constantes esfuerzos de WhatsApp por mejorar la experiencia del usuario y mantener la aplicación actualizada.