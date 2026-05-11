María Susini expuso a Facundo Arana en pleno cumpleaños de su hija India y se armó revuelo: "No lo puedo..."

“Facu está en la montaña, escalando y sin señal, por eso compartto yo estas fotos. Feliz cumple Indi”, describió en el posteo Susini mencionando a su ex la red social, algo que llamó la atención y dejó a Arana en medio de la polémica entre los seguidores por la fecha en la que se encontraba desarrollando su pasión por las montañas.

Lo cierto es que ya con señal recuperada, el artista compartió una serie de fotos dedicada a su pequeña hija en su día tan especial acompañado de un mensaje cargado de sentimiento y emoción.

"18 años... Todavía no lo puedo creer. Tengo tantos recuerdos que me resulta imposible encontrar uno favorito... Todos son geniales. Feliz cumple cachorra! Hoy desde muy muy lejano. Pensándote a cada paso", indicó Facundo Arana después del mensaje subido por su ex.

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Qué dijo Facundo Arana de su separación de María Susini

El actor Facundo Arana habló por primera vez después de su separación de María Susini e hizo un pedido a la prensa en este difícil momento que atraviesa.

"Es un tema súper íntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa. Y agradecer las muestras de amor que recibimos que fueron infinitas y estamos muy agradecidos por eso”, remarcó el artista ante las cámaras de LAM.

El actor destacó además cómo llevan este momento como familia: "Los chicos tienen salud, María tiene salud, y los chicos tienen una madre descomunalmente excepcional así que todo el resto iremos viendo en el tiempo".

Sobre el final de su testimonio, el actor aprovechó para hacer un pedido especial a los medios en este difícil momento que atraviesa por la separación de María Susini en busca de preservar la privacidad.

“Y si puedo pedirles un favor muy especial es que no me pregunten más nada. Porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. Pero de verdad muchísimas gracias sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”, concluyó sin contestar ninguna pregunta de los cronistas.