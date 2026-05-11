El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Tarjeta Alimentar, uno de los complementos más importantes que reciben millones de familias que cobran prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
El Gobierno oficializó un aumento del 38% en la Tarjeta Alimentar y miles de familias que cobran AUH verán incrementados sus ingresos desde mayo. Con los nuevos valores, algunos hogares podrán acercarse a los $290.000 mensuales entre ambas prestaciones.
AUH más Tarjeta Alimentar: los montos que cobrarán las familias tras el aumento
El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Tarjeta Alimentar, uno de los complementos más importantes que reciben millones de familias que cobran prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
La medida fue publicada a través de una resolución del Ministerio de Capital Humano en el Boletín Oficial y apunta a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables frente al aumento sostenido de los precios de alimentos y productos básicos.
Con esta actualización, muchas familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán una mejora importante en sus ingresos mensuales y, en algunos casos, podrán acercarse o incluso superar los $290.000 entre AUH y Tarjeta Alimentar.
Tras la suba confirmada por el Gobierno, los valores de la Tarjeta Alimentar se actualizaron según la cantidad de hijos a cargo.
Los nuevos montos quedaron establecidos de la siguiente manera:
Además, las personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) también recibirán el nuevo monto mínimo de $72.250.
La acreditación continuará realizándose de manera automática junto con el calendario habitual de pagos de ANSES, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
El incremento tendrá impacto directo en los ingresos totales de quienes ya perciben la AUH.
Con los nuevos valores, las estimaciones oficiales indican que las familias podrán alcanzar montos significativamente más altos durante mayo.
Familias con un hijo
Familias con dos hijos
Familias con tres hijos o más
En los casos donde haya hijos con discapacidad, los ingresos pueden ser incluso mayores debido al valor diferencial que tiene la AUH por discapacidad.
Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo principal del aumento es “recomponer el poder adquisitivo” de los hogares más afectados por la inflación.
La Tarjeta Alimentar se convirtió en los últimos años en una de las herramientas centrales de asistencia social, especialmente porque complementa los ingresos de familias con menores a cargo y se acredita automáticamente.
El beneficio está destinado principalmente a:
Quienes ya reciben AUH o AUE no necesitan inscribirse para acceder al beneficio. La incorporación al programa se realiza automáticamente cruzando datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Para verificar si corresponde el cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social y consultar la liquidación mensual.
La Tarjeta Alimentar se paga en la misma fecha que la AUH, siguiendo el calendario oficial de ANSES según terminación de DNI.
El cronograma ya comenzó y continuará durante las próximas semanas con acreditaciones automáticas para millones de familias en todo el país.
El Gobierno mantiene el esquema de actualización mensual de las asignaciones sociales mediante la fórmula atada a la inflación.
Por eso, tanto la AUH como otras prestaciones de ANSES continuarán teniendo modificaciones en los próximos meses según el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.