AUH más Tarjeta Alimentar: los montos que cobrarán las familias tras el aumento

Los nuevos montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres hijos o más: $149.425

Además, las personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) también recibirán el nuevo monto mínimo de $72.250.

La acreditación continuará realizándose de manera automática junto con el calendario habitual de pagos de ANSES, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

Cuánto se cobra sumando AUH y Tarjeta Alimentar

El incremento tendrá impacto directo en los ingresos totales de quienes ya perciben la AUH.

Con los nuevos valores, las estimaciones oficiales indican que las familias podrán alcanzar montos significativamente más altos durante mayo.

Familias con un hijo

AUH mensual

Tarjeta Alimentar de $72.250

Total aproximado: más de $213.000

Familias con dos hijos

AUH por dos menores

Tarjeta Alimentar de $113.299

Total estimado: alrededor de $254.000

Familias con tres hijos o más

AUH correspondiente

Tarjeta Alimentar de $149.425

Ingreso total: cerca de $290.000

En los casos donde haya hijos con discapacidad, los ingresos pueden ser incluso mayores debido al valor diferencial que tiene la AUH por discapacidad.

Qué busca el Gobierno con esta medida

Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo principal del aumento es “recomponer el poder adquisitivo” de los hogares más afectados por la inflación.

La Tarjeta Alimentar se convirtió en los últimos años en una de las herramientas centrales de asistencia social, especialmente porque complementa los ingresos de familias con menores a cargo y se acredita automáticamente.

El beneficio está destinado principalmente a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

Embarazadas a partir de los tres meses que cobran AUE

Madres de siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas

Cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar

Quienes ya reciben AUH o AUE no necesitan inscribirse para acceder al beneficio. La incorporación al programa se realiza automáticamente cruzando datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Para verificar si corresponde el cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social y consultar la liquidación mensual.

Cuándo se cobra en mayo

La Tarjeta Alimentar se paga en la misma fecha que la AUH, siguiendo el calendario oficial de ANSES según terminación de DNI.

El cronograma ya comenzó y continuará durante las próximas semanas con acreditaciones automáticas para millones de familias en todo el país.

AUH y Tarjeta Alimentar seguirán ajustándose

El Gobierno mantiene el esquema de actualización mensual de las asignaciones sociales mediante la fórmula atada a la inflación.

Por eso, tanto la AUH como otras prestaciones de ANSES continuarán teniendo modificaciones en los próximos meses según el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.