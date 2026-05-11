Pasión y denuncia: pasajeros quisieron tener relaciones en pleno vuelo y fueron detenidos

Lo que prometía ser un vuelo internacional tranquilo entre Panamá y Rosario terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo aéreo que dejó atónitos a pasajeros, tripulación y autoridades.
Vuelo terminó en escándalo cuando una pareja fue descubierta en una situación sexual dentro del avión: intervino la polícia y terminaron detenidos. Enterate.
Lo que prometía ser un vuelo internacional tranquilo entre Panamá y Rosario terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo aéreo que dejó atónitos a pasajeros, tripulación y autoridades.
Una pareja protagonizó una escena absolutamente fuera de control a bordo de un avión de Copa Airlines al intentar mantener relaciones sexuales en plena cabina, desatando una situación tan incómoda como escandalosa que terminó con ambos detenidos apenas pisaron suelo argentino.
Según trascendió, los involucrados fueron identificados como Mauricio y Sandra, quienes habrían pasado de simples desconocidos a protagonistas de uno de los episodios más insólitos ocurridos en un vuelo comercial.
Todo salió a la luz cuando una pasajera, que viajaba junto a su nieta, advirtió movimientos extraños y una situación cada vez más comprometedora. Indignada por lo que estaba ocurriendo a pocos metros, decidió alertar de inmediato al personal de a bordo.
La denuncia activó el protocolo interno y, aunque el comandante optó por mantener la calma hasta el aterrizaje, las autoridades aeroportuarias ya esperaban a la pareja en Rosario. Los reportes indican que ambos fueron descubiertos en una situación comprometedora, con prendas bajas y comportamiento obsceno, lo que derivó en una acusación formal por exhibiciones obscenas.
El dato que más sorprendió fue que Mauricio —según revelaron en medios nacionales— sería un hombre casado y con hijos, mientras que Sandra sería una mujer divorciada. Pero lo más impactante es que, aparentemente, ni siquiera tenían una relación previa: se habrían conocido durante el mismo viaje.