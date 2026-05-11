Pasión y denuncia: pasajeros quisieron tener relaciones en pleno vuelo y fueron detenidos

La denuncia activó el protocolo interno y, aunque el comandante optó por mantener la calma hasta el aterrizaje, las autoridades aeroportuarias ya esperaban a la pareja en Rosario. Los reportes indican que ambos fueron descubiertos en una situación comprometedora, con prendas bajas y comportamiento obsceno, lo que derivó en una acusación formal por exhibiciones obscenas.

El dato que más sorprendió fue que Mauricio —según revelaron en medios nacionales— sería un hombre casado y con hijos, mientras que Sandra sería una mujer divorciada. Pero lo más impactante es que, aparentemente, ni siquiera tenían una relación previa: se habrían conocido durante el mismo viaje.