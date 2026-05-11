El riesgo país perfora los 500 puntos y suben los títulos soberanos de la deuda

También se debe sumar esta noticia a la que se conoció la semana pasada: Fitch mejoró la calificación crediticia del país a B- desde CCC+, aunque Moody's optó por mantener la nota vigente.

Cuando volver al pasado es bueno

La noticia de la baja del riesgo país es un hecho muy positivo. No solo es la cifra más baja desde que Javier Milei llegó al poder. Para volver a un nivel similar es necesario regresar hasta junio de 2018, en el gobierno de Mauricio Macri. El día 11 de ese mes, el riesgo país estaba en ese punto. Pero el panorama era diferente. Estaba comenzando el ciclo de deterioro que llegaría al pésimo resultado de las PASO en agosto de 2019, a las que Macri definió como el punto del final de su gobierno y las variables económicas.

riesgo país evolucion El mismo nivel de riesgo país de julio de 2018. El último momento favorable del gobierno de Macri antes de la dura derrota en las PASO de 2019. (Foto: A24.com)

Si se observan los dos gráfícos, Macri llegó a esta incluso más por debajo, pero su economía y pérdida de confianza comenzó a deteriorase y los 498 puntos del 11 de junio de 2018 se dieron en un sentido ascendente del ritmo país que no se detendría.

En el caso de Javier Milei, que heredó un nivel muy alto de Alberto Fernández, su plan de estabilización logró bajar el indicador desde más de 2500 puntos a mucho menos de 600. Pero en estos últimos meses, había vuelto a subir y acercarse nuevamente a esos 600 puntos. Es por eso que el descenso pronunciado de los últimos días es muy positivo. Hubo una brusca caída - pese a la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente - y ahora, logra perforar los 500 puntos por primera vez en su gestión.

Acompañado por la suba - moderada pero suma - del los bonos soberanos en un 3%. Esto posiciona al país como un mercado emergente que - pese a la crisis internacional - crea confianza para el valor de sus bonos. Los dos factores combinados, hacen un contexto favorable para la refinanciación de la deuda y los pagos de los vencimientos. Todavía, sin recurrir a financiamiento externo de bancos o entidades financieras. Pero 498 puntos del riesgo país, si se mantiene, lo coloca en la senda adecuada.