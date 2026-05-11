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Buena noticia para el Gobierno

El riesgo país perfora los 500 puntos y suben los títulos soberanos de la deuda

Es el indicador por JP Morgan y vuelve a un nivel que no tenía desde el pasado 2 de febrero. Cuestiones internas del Gobierno y la crisis del Golfo Pérsico provocaron que comenzara a subir a los 600 puntos, pero este cambio de tendencia es beneficioso para el mercado argentino.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El riesgo país de la Argentina

El riesgo país de la Argentina, por debajo de los 500 puntos. (Foto: A24.com)

Se rompió una tendencia que no era favorable para el país. El riesgo país, el indicador que utiliza el banco JP Morgan, volvió a un nivel que no tenía desde el pasado 2 de febrero. Por debajo de los 500 puntos. Está en las 498 unidades. Además, la Argentina recoge buenos aires en la plaza neoyorquina: los títulos soberanos suben 0,2% y acumulan una mejora de 3% en lo que va de mayo. El S&P Merval gana un 0,4% y Wall Street se sostiene en zona récord, pese a la inestable situación en el Golfo Pérsico.

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El petróleo bajó notablemente su valor tras el acuerdo de un alto el fuego en Medio Oriente. El riesgo país argentino, beneficiado. (Foto: A24.com)

Esto es un cambio de tendencia favorable para la Argentina en su camino - pretendido desde el comienzo del gobierno libertario - para poder regresar a los mercados internacionales de crédito. Para ello, debería estar por debajo de los 400 puntos. Por diferentes razones, el gobierno de Javier Milei nunca pudo estar cerca de esa línea de acceso a los mercados con tasa razonables para pagar los intereses. que se generan.

Sin ir más lejos, el viernes, en la conferencia de prensa que dio junto a la ministra Alejandra Monteoliva con la "coordinación" del jefe de Gabinete, Manual Adorni, el ministro Luis Caputo se refirió al tema. El titular de Economía dijo que si el riesgo país no baja más se debe al "riesgo Kuka" (volvió a usar esa figura) pero se mostró confiado en que pese a todo, seguiría bajando. Explicó que mientras eso no suceda, el Gobierno acude al mercado local o agencias multilaterales de crédito (como el Banco Mundial, el BID y el FMI) para conseguir las divisas para cumplir con los compromisos externos.

riesgo país
El riesgo país está por debajo de los 500 puntos. (Foto: A24.com)

El riesgo país está por debajo de los 500 puntos. (Foto: A24.com)

También se debe sumar esta noticia a la que se conoció la semana pasada: Fitch mejoró la calificación crediticia del país a B- desde CCC+, aunque Moody's optó por mantener la nota vigente.

Cuando volver al pasado es bueno

La noticia de la baja del riesgo país es un hecho muy positivo. No solo es la cifra más baja desde que Javier Milei llegó al poder. Para volver a un nivel similar es necesario regresar hasta junio de 2018, en el gobierno de Mauricio Macri. El día 11 de ese mes, el riesgo país estaba en ese punto. Pero el panorama era diferente. Estaba comenzando el ciclo de deterioro que llegaría al pésimo resultado de las PASO en agosto de 2019, a las que Macri definió como el punto del final de su gobierno y las variables económicas.

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El mismo nivel de riesgo pa&iacute;s de julio de 2018. El &uacute;ltimo momento favorable del gobierno de Macri antes de la dura derrota en las PASO de 2019. (Foto: A24.com)

El mismo nivel de riesgo país de julio de 2018. El último momento favorable del gobierno de Macri antes de la dura derrota en las PASO de 2019. (Foto: A24.com)

Si se observan los dos gráfícos, Macri llegó a esta incluso más por debajo, pero su economía y pérdida de confianza comenzó a deteriorase y los 498 puntos del 11 de junio de 2018 se dieron en un sentido ascendente del ritmo país que no se detendría.

En el caso de Javier Milei, que heredó un nivel muy alto de Alberto Fernández, su plan de estabilización logró bajar el indicador desde más de 2500 puntos a mucho menos de 600. Pero en estos últimos meses, había vuelto a subir y acercarse nuevamente a esos 600 puntos. Es por eso que el descenso pronunciado de los últimos días es muy positivo. Hubo una brusca caída - pese a la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente - y ahora, logra perforar los 500 puntos por primera vez en su gestión.

Acompañado por la suba - moderada pero suma - del los bonos soberanos en un 3%. Esto posiciona al país como un mercado emergente que - pese a la crisis internacional - crea confianza para el valor de sus bonos. Los dos factores combinados, hacen un contexto favorable para la refinanciación de la deuda y los pagos de los vencimientos. Todavía, sin recurrir a financiamiento externo de bancos o entidades financieras. Pero 498 puntos del riesgo país, si se mantiene, lo coloca en la senda adecuada.

Roberto Adrián Maidana
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