Fin del soporte de Windows 10: qué riesgos implica y qué hacer

Beneficios y nuevas funcionalidades de Windows 11

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El cambio a Windows 11 introduce herramientas útiles como las copias de seguridad integradas, que facilitan trasladar archivos y configuraciones a nuevos dispositivos.

El Control inteligente de aplicaciones (Smart App Control) ofrece una capa de protección superior al permitir únicamente la instalación de software con buena reputación, reduciendo el riesgo de ejecutar código malicioso.

En cuanto a la organización del trabajo, la asistencia de acople (Snap Assist) optimiza el espacio en pantalla mediante cuadrículas personalizadas que el sistema recuerda tras las interrupciones.

Además, la herramienta Enlace Móvil (Phone Link) centraliza la gestión de llamadas, mensajes y notificaciones de dispositivos Android o iPhone directamente desde la PC.

Instrucciones para verificar la versión del sistema

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Para conocer con precisión la versión de Windows instalada en el dispositivo, se siguen estos pasos de forma sencilla: