Fin del soporte de Windows 10: qué riesgos implica y qué hacer
El sistema operativo dejó de recibir actualizaciones de seguridad y soporte oficial el 14 de octubre de 2025, lo que expone a millones de equipos a fallas, malware y posibles ataques informáticos.
El fin del soporte oficial de Windows 10 deja a millones de computadoras sin actualizaciones de seguridad, aumentando la vulnerabilidad frente a amenazas informáticas.
Microsoft retiró la asistencia técnica oficial, las actualizaciones de características y los parches de seguridad el pasado 14 de octubre. Esta situación sitúa a millones de dispositivos en una posición de mayor vulnerabilidad, ya que los equipos sin actualizaciones carecen de protección oficial frente a nuevas amenazas o errores informáticos, lo que incrementa significativamente los riesgos de ciberseguridad (malware, ransomware y ataques).
Opciones actuales para la protección de los equipos
Ante este escenario, existen tres vías principales para garantizar un entorno de trabajo seguro:
Migración a Windows 11:
Esta es la vía recomendada. Garantiza un entorno protegido y moderno. Si la computadora cumple los requisitos técnicos mínimos (procesador compatible, TPM 2.0 y Secure Boot), la actualización se realiza sin costo mediante la sección de Windows Update.
Adquisición de nuevo hardware:
Para dispositivos incompatibles con los requisitos de Windows 11, la compra de un equipo nuevo con el sistema preinstalado asegura un rendimiento óptimo y soporte completo desde el inicio.
Programa de Seguridad Extendida (ESU):
Quienes necesiten más tiempo disponen de este servicio para recibir actualizaciones críticas de seguridad hasta el 13 de octubre de 2026 (un año adicional).
Para usuarios particulares en Argentina (ediciones Home y Pro), la inscripción puede realizarse sin costo adicional si se sincronizan los ajustes del PC con una cuenta de Microsoft mediante la aplicación Copia de seguridad de Windows.
También existe la opción de pago único accesible (aproximadamente 30 USD o su equivalente en moneda local más impuestos). La inscripción se puede realizar en cualquier momento hasta octubre de 2026.
Beneficios y nuevas funcionalidades de Windows 11
El cambio a Windows 11 introduce herramientas útiles como las copias de seguridad integradas, que facilitan trasladar archivos y configuraciones a nuevos dispositivos.
El Control inteligente de aplicaciones (Smart App Control) ofrece una capa de protección superior al permitir únicamente la instalación de software con buena reputación, reduciendo el riesgo de ejecutar código malicioso.
En cuanto a la organización del trabajo, la asistencia de acople (Snap Assist) optimiza el espacio en pantalla mediante cuadrículas personalizadas que el sistema recuerda tras las interrupciones.
Además, la herramienta Enlace Móvil (Phone Link) centraliza la gestión de llamadas, mensajes y notificaciones de dispositivos Android o iPhone directamente desde la PC.
Instrucciones para verificar la versión del sistema
Para conocer con precisión la versión de Windows instalada en el dispositivo, se siguen estos pasos de forma sencilla:
Se pulsa el botón derecho del ratón sobre el botón de Inicio.
Se selecciona la opción Configuración.
Se ingresa en la sección Sistema.
Se elige el apartado Acerca de; allí se encuentran las especificaciones detalladas sobre la edición y la versión instalada.