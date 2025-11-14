Fin de semana decisivo en la Astrología: los movimientos en tu signo que pueden cambiar tu suerte en horas
Un combo energético inesperado en la astrología que activa oportunidades, claridad y giros que pueden sorprenderte. Prestá atención: algo se destraba.
Foto: Astrología, Fin de semana.
Este fin de semana llega uno de esos momentos donde la energía parece abrir puertas que antes estaban cerradas con candado. No estamos hablando de magia —aunque se siente parecido— sino de la combinación entre Mercurio y Júpiter, dos planetas que, cuando se alinean, traen claridad mental, buenas noticias y decisiones inteligentes.