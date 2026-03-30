El ex Gran Hermano que le hizo un juicio millonario al reality y cuestionó el regreso de Tamara Paganini

Alejandro Restuccia

Más allá de sus declaraciones actuales, Restuccia fue protagonista de un capítulo clave en la historia del programa. Tras su paso por la primera edición de Gran Hermano Argentina (2001), inició acciones legales contra la producción junto a otros ex participantes como Verónica Zanzul y Máximo Sacca.

El reclamo apuntaba a los contratos firmados con la productora, que consideraban "lesivos al honor y las buenas costumbres". Según denunciaron, a cambio de un pago bajo, alrededor de $500 semanales en ese momento, se cedían derechos de imagen de manera prácticamente total y sin el debido asesoramiento legal.

La causa fue impulsada por la reconocida abogada Ana Rosenfeld, especialista en este tipo de litigios vinculados a la explotación de imagen en medios.

Si bien los procesos judiciales marcaron un precedente en la televisión argentina respecto a los límites contractuales en realities, Restuccia optó por alejarse definitivamente de los medios.

Hoy, con el regreso de figuras históricas al formato, su testimonio vuelve a cobrar relevancia y reabre una discusión que parecía saldada: el costo real de la fama instantánea.

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Cómo será el regreso de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano

El ingreso de Tamara Paganini a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras más de 20 años se concretará durante la gala de eliminación de este lunes 30 de marzo por la noche.

Esto se da en un momento clave donde la convivencia ya estaba atravesada por tensiones, alianzas frágiles y estrategias al límite. La apuesta de la producción es clara: romper el equilibrio interno y generar un nuevo cimbronazo en la casa.

La reacción no tardó en llegar. Desde afuera, Gustavo Conti, también ex participante de aquella recordada primera edición, celebró con entusiasmo la incorporación de su ex compañera al programa.

“Se acabó la joda ahí adentro. ¡La india va a poner los puntos! Me encanta!”, escribió el actor, dejando en claro que la llegada de Paganini promete orden pero también conflicto.

Con este movimiento, Gran Hermano vuelve a demostrar que, cuando el juego parece estancarse, siempre hay lugar para un golpe de efecto capaz de cambiarlo todo.