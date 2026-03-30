Qué se destraba antes de abril en tu vida, según tu signo y el tarot

Hay momentos en los que todo parece detenido. Decisiones que no avanzan, conversaciones que no llegan, situaciones que se repiten sin resolverse. Sin embargo, en el cierre de marzo, esa sensación de estancamiento empieza a cambiar.
El cierre de marzo trae movimiento. Desde el tarot y la astrología, se abre un momento en el que situaciones estancadas empiezan a destrabarse. Qué energía se activa y cómo impacta en cada signo.
Hay momentos en los que todo parece detenido. Decisiones que no avanzan, conversaciones que no llegan, situaciones que se repiten sin resolverse. Sin embargo, en el cierre de marzo, esa sensación de estancamiento empieza a cambiar.
Desde el tarot, la carta que aparece como energía de estos días es La Rueda de la Fortuna, un arcano mayor asociado al movimiento, a los cambios de ciclo y a los giros inesperados.
En combinación con el contexto astrológico actual —marcado por la retrogradación de Mercury en Piscis y el impulso de Aries— se configura un escenario donde lo que estaba trabado empieza, de a poco, a moverse.
En el tarot, La Rueda de la Fortuna representa cambio.
No siempre es un cambio planificado. Muchas veces, se trata de situaciones que empiezan a destrabarse por factores externos o por procesos que ya estaban en marcha.
Es una carta que habla de ciclos: lo que estaba quieto se activa, lo que estaba en pausa encuentra una salida.
El final de marzo funciona como un punto de inflexión.
La retrogradación de Mercury invita a revisar, a repensar y a cerrar temas pendientes. Pero al mismo tiempo, la energía de Aries impulsa a avanzar.
En ese cruce, aparecen resoluciones: conversaciones que se dan, decisiones que se toman o situaciones que encuentran una definición.
Aries
Se destraba la acción. Lo que venía esperando el momento adecuado empieza a tomar forma.
Tauro
Se destraban temas emocionales o internos. Puede haber claridad sobre algo que venía generando dudas.
Géminis
Se destraban decisiones. Lo que parecía confuso empieza a ordenarse.
Cáncer
Se destraban situaciones del pasado. Algo que estaba pendiente encuentra un cierre.
Leo
Se destraban proyectos o planes. Aparece una oportunidad de avanzar.
Virgo
Se destraban vínculos. Conversaciones importantes pueden generar cambios.
Libra
Se destraba la definición. Algo que estaba en equilibrio inestable empieza a resolverse.
Escorpio
Se destraban procesos internos. Cambios emocionales que permiten avanzar.
Sagitario
Se destraban movimientos. Nuevas ideas o propuestas empiezan a aparecer.
Capricornio
Se destraban estructuras. Algo que parecía fijo empieza a modificarse.
Acuario
Se destraban pensamientos. Claridad en decisiones o proyectos.
Piscis
Se destraba la dirección. Después de la confusión, aparece un camino más claro.
La forma en que cada persona vive este destrabe también está influida por la Moon, que en astrología representa las emociones.
Dependiendo de su posición, estos cambios pueden sentirse como alivio, como movimiento necesario o incluso como algo inesperado.
Uno de los puntos clave de esta energía es que nada aparece de la nada.
Lo que se destraba ahora es el resultado de procesos previos: decisiones postergadas, conversaciones evitadas o situaciones que venían acumulándose.
La diferencia es que, en este momento, esas cuestiones encuentran una salida.
El contexto actual sigue marcado por la tensión entre revisar y avanzar.
Por un lado, Mercury retrógrado indica que todavía hay cosas por entender o ajustar. Por otro, la energía de Aries impulsa a no quedarse quieto.
La Rueda de la Fortuna aparece como un puente entre ambos momentos: el paso de la pausa al movimiento.
Desde el tarot, la clave no está en forzar los cambios, sino en acompañarlos.
Observar qué se está moviendo, qué empieza a resolverse y qué oportunidades aparecen puede ser más útil que intentar controlar el proceso.
A veces, el destrabe ocurre cuando se deja de insistir en una sola dirección.
Después de un período más introspectivo, el cierre de marzo trae un cambio de ritmo.
Las cosas empiezan a fluir de otra manera, no necesariamente más rápida, pero sí más clara.
En definitiva, esta energía no habla solo de resolver lo pendiente, sino de habilitar lo que viene.
Cada situación que se destraba deja espacio para algo nuevo.
Y aunque no todo esté completamente definido, el movimiento ya empezó.