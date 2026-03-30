Qué se destraba antes de abril en tu vida, según tu signo y el tarot

No siempre es un cambio planificado. Muchas veces, se trata de situaciones que empiezan a destrabarse por factores externos o por procesos que ya estaban en marcha.

Es una carta que habla de ciclos: lo que estaba quieto se activa, lo que estaba en pausa encuentra una salida.

Un cierre de mes con señales claras

El final de marzo funciona como un punto de inflexión.

La retrogradación de Mercury invita a revisar, a repensar y a cerrar temas pendientes. Pero al mismo tiempo, la energía de Aries impulsa a avanzar.

En ese cruce, aparecen resoluciones: conversaciones que se dan, decisiones que se toman o situaciones que encuentran una definición.

Qué se destraba para cada signo

Aries

Se destraba la acción. Lo que venía esperando el momento adecuado empieza a tomar forma.

Tauro

Se destraban temas emocionales o internos. Puede haber claridad sobre algo que venía generando dudas.

Géminis

Se destraban decisiones. Lo que parecía confuso empieza a ordenarse.

Cáncer

Se destraban situaciones del pasado. Algo que estaba pendiente encuentra un cierre.

Leo

Se destraban proyectos o planes. Aparece una oportunidad de avanzar.

Virgo

Se destraban vínculos. Conversaciones importantes pueden generar cambios.

Libra

Se destraba la definición. Algo que estaba en equilibrio inestable empieza a resolverse.

Escorpio

Se destraban procesos internos. Cambios emocionales que permiten avanzar.

Sagitario

Se destraban movimientos. Nuevas ideas o propuestas empiezan a aparecer.

Capricornio

Se destraban estructuras. Algo que parecía fijo empieza a modificarse.

Acuario

Se destraban pensamientos. Claridad en decisiones o proyectos.

Piscis

Se destraba la dirección. Después de la confusión, aparece un camino más claro.

El rol de lo emocional

La forma en que cada persona vive este destrabe también está influida por la Moon, que en astrología representa las emociones.

Dependiendo de su posición, estos cambios pueden sentirse como alivio, como movimiento necesario o incluso como algo inesperado.

Cambios que ya venían gestándose

Uno de los puntos clave de esta energía es que nada aparece de la nada.

Lo que se destraba ahora es el resultado de procesos previos: decisiones postergadas, conversaciones evitadas o situaciones que venían acumulándose.

La diferencia es que, en este momento, esas cuestiones encuentran una salida.

Entre la revisión y la acción

El contexto actual sigue marcado por la tensión entre revisar y avanzar.

Por un lado, Mercury retrógrado indica que todavía hay cosas por entender o ajustar. Por otro, la energía de Aries impulsa a no quedarse quieto.

La Rueda de la Fortuna aparece como un puente entre ambos momentos: el paso de la pausa al movimiento.

¿Cómo aprovechar este momento?

Desde el tarot, la clave no está en forzar los cambios, sino en acompañarlos.

Observar qué se está moviendo, qué empieza a resolverse y qué oportunidades aparecen puede ser más útil que intentar controlar el proceso.

A veces, el destrabe ocurre cuando se deja de insistir en una sola dirección.

Un cambio de ritmo

Después de un período más introspectivo, el cierre de marzo trae un cambio de ritmo.

Las cosas empiezan a fluir de otra manera, no necesariamente más rápida, pero sí más clara.

Lo que se destraba abre un camino

En definitiva, esta energía no habla solo de resolver lo pendiente, sino de habilitar lo que viene.

Cada situación que se destraba deja espacio para algo nuevo.

Y aunque no todo esté completamente definido, el movimiento ya empezó.