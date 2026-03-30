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Yanina Latorre confirmó una separación bomba: escándalo y terceros en discordia

Yanina Latorre reveló el inesperado final de una relación que había comenzado hace pocos meses y sorprendía en el ambiente. Un mensaje del pasado, viejos sentimientos y una tercera figura en escena habrían sido clave en la ruptura.

30 mar 2026, 20:38
Yanina Latorre confirmó una separación bomba escándalo y terceros en discordia
Yanina Latorre confirmó una separación bomba escándalo y terceros en discordia

Yanina Latorre confirmó una separación bomba escándalo y terceros en discordia

Este lunes se conoció una ruptura que duró menos que un suspiro y sorprendió tanto al ambiente deportivo como al espectáculo. La información fue revelada por Yanina Latorre en SQP (América TV), donde dio detalles explosivos del final de la relación.

Los protagonistas son Chechu Bonelli y Facundo Pieres, quienes se separaron en las últimas horas tras un vínculo que había comenzado a principios de este año y que rápidamente había tomado notoriedad pública.

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Durante el verano, la pareja se mostró muy unida en viajes y salidas, instalándose como una de las nuevas relaciones del ambiente. Sin embargo, todo se habría terminado de manera abrupta y con un trasfondo que no pasó desapercibido.

“No duraron nada, hablé con todo el entorno del polo”, aseguró Yanina. Y agregó: “Cortaron hace una semana”. Pero lo más picante llegó después, cuando la conductora reveló un supuesto tercer factor en la ruptura: “Él habría recibido un mensaje de Zaira Nara, y eso paralizó su corazón porque no se olvidó de ella, él no la puede soltar; de hecho cuando él recibe el mensaje la empezó a seguir en Instagram y acto seguido la siguió a Wanda Nara”.

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Qué dijo Chechu Bonelli tras los rumores de separación de Facundo Pieres

Luego de que comenzaran a circular versiones sobre una posible crisis entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres, un móvil de SQP (América TV) fue en busca de la palabra de la periodista para conocer su versión de los hechos.

Abordada por el cronista, Bonelli evitó confirmar cualquier tipo de distanciamiento y se mostró firme al responder: “Yo estoy muy bien. ¿Por qué me preguntás eso?”.

Ante la repregunta del notero, que deslizó la información que manejaban desde el programa “Nos habría llegado la data de que capaz estabas un poco distanciada en este momento”, la conductora redobló la apuesta y respondió con cierta ironía: “¿Data de qué? Yo estoy muy bien. Estoy pasando un buen momento mío“.

Sin dar más precisiones sobre su situación sentimental actual, Bonelli optó por no profundizar en el tema, se despidió rápidamente y se subió a su auto, dejando abierta la incógnita sobre el verdadero estado de su relación con el polista.

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