Yanina Latorre confirmó una separación bomba: escándalo y terceros en discordia

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Qué dijo Chechu Bonelli tras los rumores de separación de Facundo Pieres

Luego de que comenzaran a circular versiones sobre una posible crisis entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres, un móvil de SQP (América TV) fue en busca de la palabra de la periodista para conocer su versión de los hechos.

Abordada por el cronista, Bonelli evitó confirmar cualquier tipo de distanciamiento y se mostró firme al responder: “Yo estoy muy bien. ¿Por qué me preguntás eso?”.

Ante la repregunta del notero, que deslizó la información que manejaban desde el programa “Nos habría llegado la data de que capaz estabas un poco distanciada en este momento”, la conductora redobló la apuesta y respondió con cierta ironía: “¿Data de qué? Yo estoy muy bien. Estoy pasando un buen momento mío“.

Sin dar más precisiones sobre su situación sentimental actual, Bonelli optó por no profundizar en el tema, se despidió rápidamente y se subió a su auto, dejando abierta la incógnita sobre el verdadero estado de su relación con el polista.



