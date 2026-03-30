Yanina Latorre confirmó una separación bomba: escándalo y terceros en discordia

Este lunes se conoció una ruptura que duró menos que un suspiro y sorprendió tanto al ambiente deportivo como al espectáculo. La información fue revelada por Yanina Latorre en SQP (América TV), donde dio detalles explosivos del final de la relación.
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Yanina Latorre reveló el inesperado final de una relación que había comenzado hace pocos meses y sorprendía en el ambiente. Un mensaje del pasado, viejos sentimientos y una tercera figura en escena habrían sido clave en la ruptura.