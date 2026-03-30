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Horacio Marín calificó la expropiación de YPF como "una violación de la propiedad privada" y señaló que "atrasó" a Vaca Muerta

El presidente de YPF, Horacio Marín, cuestionó la expropiación de 2012, aseguró que frenó el desarrollo de Vaca Muerta y celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos que evitó un pago millonario. También explicó por qué la empresa no trasladó totalmente a los surtidores la suba del petróleo.

Horacio Marín

Horacio Marín, CEO de YPF, dialogó con Feinmann sobre el fallo en favor del Estado argentino de la Justicia estadounidense. (Foto: A24).

El presidente de YPF, Horacio Marín, definió a la expropiación de la empresa petrolera por parte del Estado argentino en 2012 como "una violación de la propiedad privada" y consideró que ese hecho "atrasó" el desarrollo de Vaca Muerta. También se refirió al fallo de la Justicia estadounidense que le evitó a Argentina pagar 16.000 millones de dólares como resarcimiento por la expropiación y habló sobre el precio de la nafta.

Leé también El fondo Burford Capital apelará el fallo de YPF y analiza ir a la Corte Suprema de EE.UU.
La Justicia Estados Unidos rechazó el planteo de Buford y desestimó la primera sentencia en la que Argentina había sido condenada a pagar más de 16 mil millones de dólares. (Foto: Reuters).

El CEO de YPF diálogo con Eduardo Feinmann en el estudio de A24. "La expropiación es una violación a la propiedad privada", señaló en línea con lo sostenido por el Gobierno del presidente Javier Milei y manifestó que si bien esa acción "es constitucional" tuvo un "un efecto en las inversiones que fue muy importante".

"Lo ves en la acción de YPF que bajó como 20 años continuamente el valor. Y lo que termina ocurriendo es que se dilata el desarrollo de Vaca Muerta y recién cuando el presidente Milei empieza a cambiar, la Argentina empieza a cambiar la forma que se interrelaciona con los países de occidente, cómo empieza a cambiar con las leyes, con el RIGI, empieza a haber inversiones y la acción YPF viene subiendo", marcó la diferencia entre gestiones.

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Además, celebró el superávit energético conseguido por la empresa de hidrocarburos: "La producción argentina venía bajando sostenidamente. La de petróleo y la de gas subió fuertemente en los últimos dos años y medio. A diciembre del 2025, superamos el récord histórico de producción de Argentina que fue, en 1998, en petróleo; y 2007, en gas".

También planteó como objetivo que "Argentina exporte a partir del 2031 más de 30.000 millones" de barriles que "nos está dando 45.000 millones de dólares".

A la vez, señaló que cuando asumió al frente de YPF "no había infraestructura" y planteó que todo lo hacía "el Estado bobo". "Y así se pagaban precios exorbitantes y demás. Ahora es la primera vez que se hace una infraestructura con capital privado entre todas las empresas. Sabemos que hay libre mercado, que hay un ambiente positivo para las inversiones y eso es lo que hace la diferencia", sostuvo.

Al respecto, destacó que están llegando a Argentina inversiones provenientes de Italia y de Emiratos Árabes. "Emiratos Árabes es la primera vez que va a invertir en Latinoamérica y lo está haciendo con YPF. Porque ve un ambiente de negocios, ve que tenemos una excelente ley, seguridad jurídica, tenemos un excelente recurso como es Vaca Muerta y tenemos la capacidad técnica", celebró.

El fallo de YPF

Marín se refirió al fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que determinó que Argentina no tenga que pagar los 16.000 millones de dólares que la jueza Loretta Preska había decidido lo contrario, en primera instancia, en 2023.

"Zafamos es una palabra, para mí, futbolera que dice poco, que tiene poco profesionalismo. Ahora, futboleramente zafamos, pero no me gusta usarla porque me parece que fue producto de un excelente trabajo profesional", destacó el funcionario sobre la labor de la Procuraduría del Tesoro.

Además, destacó que los abogados argentinos "dieron vuelta" el fallo y remarcó que "se revocó una sentencia donde la probabilidad era menos del 15%".

"La probabilidad de que YPF vuelva a ganar el juicio no era baja, pero si perdíamos el juicio estábamos en un problema muy grande porque YPF es una compañía privada cotizada en Estados Unidos y no teníamos la posibilidad de otras defensas", evaluó.

Respecto a la sentencia en contra de Argentina en 2023 y el rol del kirchnerismo en la defensa, planteó: "La verdad que le faltó profesionalismo cuando lo hicieron. Hubo declaraciones que no correspondían, me parece que no fueron asesorados correctamente y lo hicieron, desde el punto de vista jurídico, muy prepotente".

El impacto de la guerra en el precio de la nafta

Consultado por Feinmann sobre el precio de la nafta, que en lo que va del año sufrió una suba del 20%, Marín señaló que apenas aumentó "un tercio de lo que debería haber aumentado".

"Nosotros vemos que si se aumenta muy alto, se cae la demanda, y se tiene otros problemas. Y tampoco queremos especular", precisó sobre la decisión de no trasladar el aumento por completo a los consumidores.

Además se refirió a su "promesa" por medio de la cual "cuando el precio del petróleo aumenta, aumentamos en el surtidor" y "cuando baja el precio del petróleo, bajamos en el surtidor". "El acuerdo es honesto y moral", aseguró y subrayó que "si hay que bajar (el precio), lo vamos a bajar".

"Denme un tiempito. Nosotros estamos analizando la oferta y la demanda. Denme en un tiempito, porque realmente a mí me preocupa mucho el tema", confió.

Respecto a la comparación del precio de la nafta con países vecinos, indicó que "todavía no estamos viendo" una situación en donde haya cruce de ciudadanos para pagar más barata la nafta. "Tenemos nuestros planes para evitar el cruce e importaciones que no corresponden, pero no estamos viendo esa situación en este momento", afirmó.

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