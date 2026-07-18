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A un día de la final

Francia e Inglaterra juegan por el tercer puesto del Mundial 2026: a qué hora, dónde verlo y probables formaciones

Tras quedar eliminados en las semifinales, Francia e Inglaterra vuelven a salir a la cancha este sábado para disputar el tercer puesto del Mundial 2026.

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Tras quedar eliminados en las semifinales

Tras quedar eliminados en las semifinales, Francia e Inglaterra vuelven a salir a la cancha este sábado para disputar el tercer puesto del Mundial 2026.

Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado por el tercer puesto del Mundial 2026, con el objetivo de despedirse del torneo con una victoria luego de haber quedado a un paso de la final.

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Hay jugadores que no están al 100%, aseguró Scaloni en la previa de la final de la Copa del Mundo ante España. (Foto: Reuters).

El encuentro se disputará desde las 18:00 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium, de Miami, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión de TV Pública, DSports y Paramount+.

Francia busca terminar el Mundial en el podio

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps llegó al Mundial como uno de los grandes candidatos al título, pero su ilusión se terminó en semifinales tras caer 2-0 frente a España, resultado que le impidió alcanzar su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo.

Ahora, los franceses intentarán quedarse con la medalla de bronce en un partido que también tendrá como gran atractivo la presencia de Kylian Mbappé, quien comparte el liderazgo de la tabla de goleadores del torneo con Lionel Messi, ambos con ocho tantos.

En su historia, Francia disputó tres veces el encuentro por el tercer puesto. Se quedó con la medalla de bronce en Suecia 1958 y México 1986, mientras que terminó en el cuarto lugar en España 1982.

Inglaterra quiere cerrar con una alegría tras la derrota ante Argentina

Del otro lado estará una Inglaterra que había dejado una buena imagen durante el certamen. Luego de eliminar a Noruega en los cuartos de final, el conjunto de Thomas Tuchel cayó 2-1 frente a la Selección argentina en semifinales y se quedó sin la posibilidad de disputar apenas la segunda final mundialista de su historia.

Los ingleses buscarán ahora conseguir por primera vez la medalla de bronce. En sus dos antecedentes en esta instancia finalizaron cuartos, tanto en Italia 1990 como en Rusia 2018. Su única consagración en una Copa del Mundo sigue siendo la obtenida como anfitrión en 1966.

Con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice, Inglaterra intentará cerrar el campeonato con una victoria y subir al último escalón del podio.

Francia vs. Inglaterra: formaciones, hora y más datos del partido

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Leodan González (Uruguay).

Hora: 18:00 (Argentina).

TV: TV Pública, DSports y Paramount+.

En pocas palabras

  • Francia e Inglaterra: Se enfrentarán por el tercer puesto del Mundial 2026.
  • Horario y TV: El partido será a las 18:00 (hora Argentina) y se verá por TV Pública, DSports y Paramount+.
  • Estadio: El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.
Resumen generado por Thinkindot AI
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