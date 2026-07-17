La sorpresiva frase con la que Rodri elogió a Messi antes de la final del Mundial 2026

Y agregó: "Somos un equipo muy completo, muy difícil de batir. Nos han metido un solo gol en el torneo. Manejamos muy bien el balón en nuestro campo y en el del rival”.

El mediocampista también destacó la importancia de la convivencia durante la competencia. España acumula dos meses de concentración entre jugadores y cuerpo técnico desde el inicio de la preparación para el Mundial.

“La cantidad de tiempo que se pasa en la concentración son claves para armar un buen grupo, buena energía y buena convivencia. Cuando hay pocas cosas para hacer, crecemos como grupo y es muy importante esta fase del torneo”, explicó.

El volante también se refirió a la capacidad de reacción de la Selección argentina, que convirtió 12 de sus 19 goles después del minuto 75 en lo que va del Mundial: “Eso habla de un carácter muy competitivo que tiene la selección de remontar situaciones adversas y lo tenemos muy en cuenta. Intentaremos hacerles daño por donde sabemos y el partido puede pasar por muchas circunstancias, pero el más ambicioso ganará”, expresó.

Sobre su rol como capitán del seleccionado español, afirmó que "al guiar a tus compañeros, ellos se van a ver reflejados en ti y te buscarán en los momentos duros y los que hagan falta”. (Foto: Reuters)

Su rol en la Selección española

Durante la conferencia, Rodri habló además sobre su rol como capitán de España y el proceso de crecimiento que atravesó dentro del seleccionado.

“Siempre hay una posibilidad de crecimiento. Ahora soy el capitán y es un paso más para esa maduración que necesitaba. Al guiar a tus compañeros, ellos se van a ver reflejados en ti y te buscarán en los momentos duros y los que hagan falta”, afirmó.

Por último, valoró el recorrido realizado por el seleccionado español hasta alcanzar la final y remarcó la importancia del desafío que tendrán ante Argentina.

"El objetivo principal era estar el domingo y sabíamos que teníamos el convencimiento de que así podía ser. Hemos ganado a los mejores rivales y este será un test perfecto para darnos cuenta de que hicimos el camino correcto. Vamos a dejar por esa copa del mundo", concluyó.