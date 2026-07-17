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La sorpresiva frase con la que Rodri elogió a Messi antes de la final del Mundial 2026

El capitán de España destacó al líder de la Selección argentina en la previa del partido decisivo. Además, afirmó que ambos equipos son los mejores del torneo y analizó las fortalezas del conjunto europeo.

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El capitán de España destacó al líder de la Selección argentina en la previa del partido decisivo. (Foto: Reuters)

El capitán de España destacó al líder de la Selección argentina en la previa del partido decisivo. (Foto: Reuters)

Rodri aseguró que Lionel Messi es “el mejor jugador de todos los tiempos” y destacó su liderazgo en la previa de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. El mediocampista y capitán del seleccionado español habló en conferencia de prensa a 48 horas del encuentro decisivo y, en ese marco, elogió al astro argentino.

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La FIFA confirmó que el esloveno Slavko Vincic dirigirá la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España. (Foto: Reuters)

“No creo que haga falta expresar lo que es como jugador y para Argentina. Para mi es el mejor jugador de todos los tiempos", afirmó el futbolista del Manchester City al ser consultado sobre el rendimiento de Messi durante el torneo.

Rodrí destacó que Argentina y España son los mejores del torneo. (Foto: Reuters)

Rodrí destacó que Argentina y España son los mejores del torneo. (Foto: Reuters)

Rodri también resaltó la capacidad del capitán argentino para conducir al equipo en los momentos más exigentes. “Igualmente Argentina no depende solo de él. Son un equipo muy completo, de altísimo nivel y, a día de hoy, somos los dos mejores equipos que juegan”, sostuvo.

Las características del equipo

Consultado sobre las fortalezas y debilidades de España, destacó el funcionamiento colectivo de su seleccionado. “No te voy a decir las debilidades que tenemos así no ayudamos a Argentina", expresó jocoso.

Y agregó: "Somos un equipo muy completo, muy difícil de batir. Nos han metido un solo gol en el torneo. Manejamos muy bien el balón en nuestro campo y en el del rival”.

El mediocampista también destacó la importancia de la convivencia durante la competencia. España acumula dos meses de concentración entre jugadores y cuerpo técnico desde el inicio de la preparación para el Mundial.

“La cantidad de tiempo que se pasa en la concentración son claves para armar un buen grupo, buena energía y buena convivencia. Cuando hay pocas cosas para hacer, crecemos como grupo y es muy importante esta fase del torneo”, explicó.

El volante también se refirió a la capacidad de reacción de la Selección argentina, que convirtió 12 de sus 19 goles después del minuto 75 en lo que va del Mundial: “Eso habla de un carácter muy competitivo que tiene la selección de remontar situaciones adversas y lo tenemos muy en cuenta. Intentaremos hacerles daño por donde sabemos y el partido puede pasar por muchas circunstancias, pero el más ambicioso ganará”, expresó.

Sobre su rol como capitán del seleccionado español, afirmó que

Sobre su rol como capitán del seleccionado español, afirmó que "al guiar a tus compañeros, ellos se van a ver reflejados en ti y te buscarán en los momentos duros y los que hagan falta”. (Foto: Reuters)

Su rol en la Selección española

Durante la conferencia, Rodri habló además sobre su rol como capitán de España y el proceso de crecimiento que atravesó dentro del seleccionado.

“Siempre hay una posibilidad de crecimiento. Ahora soy el capitán y es un paso más para esa maduración que necesitaba. Al guiar a tus compañeros, ellos se van a ver reflejados en ti y te buscarán en los momentos duros y los que hagan falta”, afirmó.

Por último, valoró el recorrido realizado por el seleccionado español hasta alcanzar la final y remarcó la importancia del desafío que tendrán ante Argentina.

"El objetivo principal era estar el domingo y sabíamos que teníamos el convencimiento de que así podía ser. Hemos ganado a los mejores rivales y este será un test perfecto para darnos cuenta de que hicimos el camino correcto. Vamos a dejar por esa copa del mundo", concluyó.

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