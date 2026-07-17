Scaloni encendió las alarmas a dos días de la final con España: "Hay jugadores que no quedaron al 100%"

Y agregó: "Si tenés equipos físicos que además juegan bien, ahí está el verdadero problema. Creo que Argentina y España eran los dos equipos que merecían estar en la final", expresó.

Elogios para Luis de la Fuente y Lamine Yamal

El entrenador argentino también tuvo palabras de reconocimiento para Luis de la Fuente, actual conductor del seleccionado español, con quien compartió instancias de formación profesional en España.

"Tengo un gran recuerdo de él. Era uno de los profesores que siempre respondía y lo hacía con la palabra justa. Lo aprecio y me pone contento su presente", señaló.

Scaloni reconoció a Luis de la Fuente, con quien compartió instancias de formación profesional en España. (Foto: Reuters)

Consultado por Lamine Yamal, una de las principales figuras del conjunto español, Scaloni respondió con humor antes de destacar sus condiciones.

"Sería bueno encerrarlo en la habitación", bromeó. Luego agregó: "Es un chico que juega muy bien. Es un patrimonio del fútbol y le va a dar muchas alegrías a España. Esperemos que el domingo no".

Dibu Martínez reveló que sigue jugando con dolor y aseguró que disfruta este Mundial más que el de Qatar

Por su parte, el arquero Emiliano Martínez contó que continúa sintiendo molestias en la mano derecha como consecuencia de la fractura que sufrió en el dedo anular antes del inicio de la Copa del Mundo. A pesar de la lesión, aseguró que logró dejar atrás las limitaciones físicas que lo afectaron durante las primeras semanas del torneo.

"Todavía me duele la mano todos los días, sabía que me iba a doler muchísimo. Evité la operación, todos los especialistas que consulté en Estados Unidos e Inglaterra me decían que me tenía que operar. En la fase de grupos no pude entrenar, pero desde octavos ya no pensé y me siento mucho mejor", explicó.

"Voy a salir el domingo a la cancha y me vas a ver sonriendo", expresó Martínez. (Foto: Reuters)

Martínez también recordó una conversación que mantuvo años atrás, cuando había deslizado la posibilidad de retirarse si conseguía un segundo título mundial con la Selección. Sin embargo, evitó profundizar en esa posibilidad y dejó en claro que su única prioridad es la final.

"Sí, fue con Nico en el predio de AFA, pero primero hay que ganar, solo me enfoco en eso. Con este equipo hace años nos venimos superando. A veces lloro solo con pensar lo que hemos conseguido. Quedan momentos de alegría y disfrutar", afirmó.

Además, el arquero destacó las sensaciones que le dejó este campeonato y aseguró que está atravesando el torneo con mayor tranquilidad que en Qatar 2022.

"Estoy disfrutando este Mundial mucho más que el pasado. Sufrí mucho post Arabia. Me llegaron pocas veces y me metieron goles. Solo tuve un rol decisivo en los penales. Creo que estoy jugando mejor con los pies ahora. Voy a salir el domingo a la cancha y me vas a ver sonriendo", concluyó.