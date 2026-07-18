A horas de la final del Mundial 2026, Messi reaccionó a sus fotos vintage con Lamine Yamal

"Es un grandísimo jugador. Lo seguí muchísimo porque juega en un club al que amo y le deseo lo mejor", expresó el delantero argentino, quien además volvió a remarcar el profundo cariño que conserva por la institución donde se formó y alcanzó la gloria deportiva.

"Le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona y yo amo al Barcelona", manifestó Lionel Messi, dejando en claro que su afecto por el club español permanece intacto.

Pero la simpatía por Lamine Yamal no modificará sus objetivos en la final. Messi sabe que el joven español será una de las principales amenazas para la Selección Argentina y anticipó que el equipo hará todo lo posible para neutralizarlo.

"Tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico y nosotros daremos lo máximo para que no sea esta vez", aseguró el capitán de la Scaloneta. Finalmente, agregó: "Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil".

Así, una fotografía del pasado quedó inevitablemente conectada con el presente. Lionel Messi y Lamine Yamal, unidos por una imagen que parecía salida de una película, se encontrarán ahora en veredas opuestas y con un mismo objetivo: hacer historia en la gran final del Mundial 2026.

Cuándo será el choque entre Lionel Messi y Lamine Yamal en la final del Mundial 2026

Argentina y España se medirán este domingo 19 de julio por el partido decisivo del Mundial 2026. El esperado encuentro tendrá como escenario el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York, y comenzará a las 16 horas de la Argentina, las 14 en el horario local.

El estadio, con capacidad para 82.500 personas, volverá a ser sede de un acontecimiento de máxima relevancia deportiva después de haber recibido la final de la Copa América 2016 y la definición del Mundial de Clubes 2025.

Para la Albiceleste, se tratará de su séptima final en la historia de la Copa del Mundo. El equipo buscará retener la corona obtenida en Qatar 2022 y alcanzar su cuarta estrella mundialista. Del otro lado, España intentará volver a consagrarse campeona del mundo por segunda vez, luego del título conquistado en Sudáfrica 2010.

La jornada también tendrá un condimento inédito: por primera vez en la historia de los Mundiales, habrá un espectáculo durante el entretiempo. Además, la ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del inicio del partido.