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A horas de la final del Mundial 2026, Messi reaccionó a sus fotos vintage con Lamine Yamal

Mientras crece la expectativa por la final del Mundial 2026, Lionel Messi habló sobre Lamine Yamal en un foro de la FIFA y no pudo ocultar su asombro por la increíble coincidencia entre ambos.

18 jul 2026, 09:05
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A horas de la final del Mundial 2026, Messi reaccionó a sus fotos vintage con Lamine Yamal

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A horas de la final del Mundial 2026, Messi reaccionó a sus fotos vintage con Lamine Yamal

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026, una historia que parecía imposible volvió a sacudir al mundo del fútbol. Lionel Messi habló sobre la inesperada fotografía que se viralizó en los últimos días y que lo muestra bañando a Lamine Yamal cuando el delantero español era apenas un bebé. Lo que alguna vez fue una simple imagen terminó convirtiéndose en una increíble coincidencia del destino: ahora, ambos se enfrentarán en el partido decisivo de una Copa del Mundo.

Lo cierto es que el capitán de la Selección Argentina participó de un foro oficial de la FIFA y no pudo ocultar su sorpresa al referirse a aquella postal que volvió a recorrer las redes sociales. "Esa foto es una locura. Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentándonos en una final de Copa del Mundo, la verdad es que es una locura", reconoció el rosarino.

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Los referentes de Argentina en el evento previo a la Final del Mundial. (Foto: Reuters).

Vale recordar que aquella imagen fue tomada en diciembre de 2007, en el Camp Nou, durante una producción que formó parte de un calendario benéfico de UNICEF. En ese entonces, Lamine Yamal tenía apenas unos meses de vida y nadie podía imaginar que, casi dos décadas después, aquel bebé se convertiría en una de las grandes figuras del fútbol mundial y terminaría enfrentando a quien fuera una de las máximas estrellas del Barcelona.

Así, durante su intervención, Messi también se refirió al presente del joven atacante español, que con 19 años disputará el encuentro más importante de su carrera. Lejos de cualquier rivalidad personal, el capitán argentino destacó las condiciones del futbolista y reconoció el seguimiento que hizo de su carrera por su vínculo con el club catalán.

"Es un grandísimo jugador. Lo seguí muchísimo porque juega en un club al que amo y le deseo lo mejor", expresó el delantero argentino, quien además volvió a remarcar el profundo cariño que conserva por la institución donde se formó y alcanzó la gloria deportiva.

"Le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona y yo amo al Barcelona", manifestó Lionel Messi, dejando en claro que su afecto por el club español permanece intacto.

Pero la simpatía por Lamine Yamal no modificará sus objetivos en la final. Messi sabe que el joven español será una de las principales amenazas para la Selección Argentina y anticipó que el equipo hará todo lo posible para neutralizarlo.

"Tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico y nosotros daremos lo máximo para que no sea esta vez", aseguró el capitán de la Scaloneta. Finalmente, agregó: "Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil".

Así, una fotografía del pasado quedó inevitablemente conectada con el presente. Lionel Messi y Lamine Yamal, unidos por una imagen que parecía salida de una película, se encontrarán ahora en veredas opuestas y con un mismo objetivo: hacer historia en la gran final del Mundial 2026.

Cuándo será el choque entre Lionel Messi y Lamine Yamal en la final del Mundial 2026

Argentina y España se medirán este domingo 19 de julio por el partido decisivo del Mundial 2026. El esperado encuentro tendrá como escenario el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York, y comenzará a las 16 horas de la Argentina, las 14 en el horario local.

El estadio, con capacidad para 82.500 personas, volverá a ser sede de un acontecimiento de máxima relevancia deportiva después de haber recibido la final de la Copa América 2016 y la definición del Mundial de Clubes 2025.

Para la Albiceleste, se tratará de su séptima final en la historia de la Copa del Mundo. El equipo buscará retener la corona obtenida en Qatar 2022 y alcanzar su cuarta estrella mundialista. Del otro lado, España intentará volver a consagrarse campeona del mundo por segunda vez, luego del título conquistado en Sudáfrica 2010.

La jornada también tendrá un condimento inédito: por primera vez en la historia de los Mundiales, habrá un espectáculo durante el entretiempo. Además, la ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del inicio del partido.

     

 

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