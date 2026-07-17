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Netflix estrenó una nueva miniserie romántica de 6 episodios y es la historia más conmovedora

La serie española "El mapa de los anhelos" llegó a Netflix con seis capítulos. La esperada adaptación de la novela de Alice Kellen es el gran estreno del año.

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Netflix estrenó una nueva miniserie romántica de 6 episodios y es la historia más conmovedora. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó una nueva miniserie romántica de 6 episodios y es la historia más conmovedora. (Foto: Archivo)

"El mapa de los anhelos" ya desembarcó en Netflix. La plataforma confirmó que la adaptación de la exitosa novela escrita por Alice Kellen está disponible desde este viernes 17 de julio, una noticia que despertó la expectativa de los lectores que siguieron la historia desde su publicación y de quienes buscan nuevas producciones románticas con una fuerte carga emocional.

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La miniserie trasladará a la pantalla una de las obras más populares de la autora española, apostando por una historia que combina drama, crecimiento personal y romance. Con un elenco encabezado por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós, la producción buscará conquistar tanto a los seguidores del libro como al público que descubrirá la trama por primera vez.

De qué trata "El mapa de los anhelos", la miniserie romántica en Netflix

El mapa de los anhelos narra la conmovedora historia de Greta (Alícia Falcó), quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre. Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial.

Antes de partir, Lucy crea "El mapa de los anhelos", un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino. En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?

Según el resumen oficial de Netflix: "Antes de su muerte, Lucy crea un juego para su hermana, Greta, que la lleva a emprender un viaje de autodescubrimiento… y a conocer al carismático Will Tucker".

El elenco principal de "El mapa de los anhelos"

  • Alícia Falcó
  • Pablo Álvarez
  • Georgina Amorós
  • Laia Marull
  • Mario de la Rosa
  • Ramón Barea
  • Nicolás Illoro
  • Candela González
  • Oscar Kapoya
  • Marta Aledo

La miniserie está protagonizada por Alícia Falcó (Dieciocho, El refugio atómico) en el papel de Greta, Pablo Álvarez (Memento Mori, La Favorita 1922) como Will y Georgina Amorós (Segunda muerte, Todas las veces que nos enamoramos, Élite) interpretando a Lucy. Completan el reparto Laia Marull (La tierra negra, La inocencia), Mario de la Rosa (La casa de papel, Bienvenidos a Edén), y Ramón Barea (Cuatro paredes, Todos los saben), entre otros.

El mapa de los anhelos cuenta con la dirección de Laura M. Campos y Gemma Ferraté, con Isa Sánchez como guionista y está producida por Brutal Media con Arlette Peyret y Raimon Masllorens como productores ejecutivos.

La apuesta de Netflix por los dramas románticos

Durante los últimos años, Netflix incrementó la producción de ficciones románticas y dramáticas dirigidas a un público que busca relatos centrados en los vínculos humanos.

En ese contexto, El mapa de los anhelos aparece como una propuesta que combina varios elementos capaces de conectar con la audiencia: una historia de amor, conflictos familiares, duelo, segundas oportunidades y personajes obligados a reinventarse.

Cuándo se estrena "El mapa de los anhelos" en Netflix

El 17 de julio es el día elegido para el estreno mundial de El mapa de los anhelos. Desde este momento, los suscriptores de Netflix podrán acceder a todos los episodios de esta producción inspirada en una de las novelas más reconocidas de Alice Kellen.

La expectativa creció desde el anuncio oficial y se intensificó con la publicación de las primeras imágenes, que permitieron conocer el aspecto de los personajes y la estética elegida para la adaptación.

Todo indica que la miniserie buscará emocionar al público a través de una historia donde las pérdidas, los recuerdos y la búsqueda de un nuevo sentido para la vida ocuparán un lugar central.

Quienes leyeron la novela tendrán la posibilidad de reencontrarse con Greta, Lucy y Will desde una nueva perspectiva, mientras que quienes descubran la historia por primera vez encontrarán un relato atravesado por el amor, la resiliencia y la esperanza.

Tráiler oficial de "El mapa de los anhelos" en Netflix

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