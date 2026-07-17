Messi, Scaloni y Dibu Martínez revolucionaron Nueva York antes de la final del Mundial 2026

El mensaje de Messi antes de la final contra España

El capitán argentino también respondió una pregunta sobre cómo afronta un partido de semejante trascendencia.

Messi aseguró que la pasión por el fútbol fue siempre el motor de su carrera y que aprendió desde muy chico a convivir con la competencia. "Nosotros crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, de divertirnos, de pasarla bien, sea cual sea el lugar. Nunca pensamos en la presión; la asimilamos como algo natural", expresó.

El rosarino agregó que el fútbol también le enseñó a aceptar las derrotas. "Nos gusta ganar, entendiendo que es un deporte colectivo y que el rival juega. No siempre se puede ganar. Siempre se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador", reflexionó.

Tanto Messi como Scaloni dejaron mensajes sobre cómo viven la presión. (Foto: redes sociales)

Qué es el Fanatics Fest

El Fanatics Fest es considerado uno de los festivales deportivos más importantes del mundo. Cada año reúne a figuras del deporte internacional, coleccionistas, empresas y miles de aficionados en una propuesta que combina entrevistas en vivo, exhibiciones, experiencias interactivas, artículos de colección y actividades para el público.

En esta edición, la cercanía de la final del Mundial convirtió al evento en uno de los principales atractivos para los hinchas argentinos que viajaron a Estados Unidos.

La Selección argentina enfrentará a España este domingo, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará conseguir el bicampeonato mundial y sumar la cuarta estrella de su historia.