La foto más sexy de Antonela Roccuzzo antes de una nueva final de Messi con Argentina

Con quién estuvo Antonela Roccuzzo tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

La fiebre por el Mundial 2026 dejó momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la cancha. En medio de los festejos que generó la consagración de la Selección Argentina, una imagen protagonizada por Antonela Roccuzzo llamó especialmente la atención y tuvo como protagonista inesperado a un ex ganador de Gran Hermano.

La situación fue revelada en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa contó que había encontrado a una reconocida figura junto a la esposa de Lionel Messi durante los festejos en el palco. "Veo una persona que estaba en el palco con Antonela Messi, ella abraza una persona y al lado de esa persona había un famoso que no lo van a poder creer", comenzó diciendo a modo de enigmático.

"Es una persona que fue muy famoso en un momento", explicó el panelista, quien además sumó una nueva pista sobre la identidad del protagonista. "Estuvo en un reality y le fue muy bien", siguió.

Poco después, Ángel de Brito dio a conocer quién era la persona que aparecía en las imágenes y mostró la escena que generó repercusión entre los integrantes del programa. "Pepe Ochoa descubrió este hallazgo y ahora nos va a explicar la historia del ganador de Gran Hermano, Bam Bam, abrazándose con Antonela Roccuzzo vaya a saber por qué", contó el conductor.

Luego de revelar la identidad del famoso, Ochoa explicó que la imagen tendría una explicación detrás y que existiría un vínculo cercano entre ambos. "Al parecer son íntimos amigos", contó Ochoa.

Además, Karina Iavícoli se comunicó con Bam Bam para conocer más detalles sobre esa relación y compartió la respuesta que recibió del ex participante, quien habló sobre su conexión con el entorno de Messi. "Sí, estoy acá, tenemos amigos de Rosario en común con Leo, una locura todo", leyó la panelista.