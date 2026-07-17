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La foto más sexy de Antonela Roccuzzo antes de una nueva final de Messi con Argentina

Antonela Roccuzzo mostró en sus redes sociales cómo vive las horas previas a la final del Mundial entre Argentina y España, en la antesala de un nuevo desafío histórico para Lionel Messi.

17 jul 2026, 23:26
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La foto más sexy de Antonela Roccuzzo antes de una nueva final de Messi con Argentina

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Mientras Lionel Messi y la Selección Argentina ultiman detalles para disputar una nueva final del mundo frente a España, Antonela Roccuzzo también vive la previa, aunque lejos del ruido y con la serenidad que suele transmitir en cada una de sus apariciones públicas.

A través de sus historias de Instagram, la rosarina dejó entrever cómo atraviesa las horas previas al trascendental partido que se jugará este domingo 19 de julio en Nueva York. Relajada y disfrutando del buen clima, compartió una imagen en la que se la ve luciendo una bikini celeste y anteojos de sol, reflejando un momento de calma antes de la definición más importante.

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Sin necesidad de escribir una sola palabra, Antonela acompañó la publicación con una serie de emojis que dejaron en evidencia su estado de ánimo: día nublado pero con un sol que permite tomar vitamina D.

Una vez más, dejó en claro que es la gran compañera de Messi en cada batalla. Con su estilo y su inconfundible apoyo, la rosarina acompaña al capitán argentino en una nueva final, como lo hizo durante toda su carrera, siendo uno de sus pilares fuera de la cancha.

Con quién estuvo Antonela Roccuzzo tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

La fiebre por el Mundial 2026 dejó momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la cancha. En medio de los festejos que generó la consagración de la Selección Argentina, una imagen protagonizada por Antonela Roccuzzo llamó especialmente la atención y tuvo como protagonista inesperado a un ex ganador de Gran Hermano.

La situación fue revelada en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa contó que había encontrado a una reconocida figura junto a la esposa de Lionel Messi durante los festejos en el palco. "Veo una persona que estaba en el palco con Antonela Messi, ella abraza una persona y al lado de esa persona había un famoso que no lo van a poder creer", comenzó diciendo a modo de enigmático.

"Es una persona que fue muy famoso en un momento", explicó el panelista, quien además sumó una nueva pista sobre la identidad del protagonista. "Estuvo en un reality y le fue muy bien", siguió.

Poco después, Ángel de Brito dio a conocer quién era la persona que aparecía en las imágenes y mostró la escena que generó repercusión entre los integrantes del programa. "Pepe Ochoa descubrió este hallazgo y ahora nos va a explicar la historia del ganador de Gran Hermano, Bam Bam, abrazándose con Antonela Roccuzzo vaya a saber por qué", contó el conductor.

Luego de revelar la identidad del famoso, Ochoa explicó que la imagen tendría una explicación detrás y que existiría un vínculo cercano entre ambos. "Al parecer son íntimos amigos", contó Ochoa.

Además, Karina Iavícoli se comunicó con Bam Bam para conocer más detalles sobre esa relación y compartió la respuesta que recibió del ex participante, quien habló sobre su conexión con el entorno de Messi. "Sí, estoy acá, tenemos amigos de Rosario en común con Leo, una locura todo", leyó la panelista.

     

 

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