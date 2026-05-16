Santiago del Moro salió a bancar a Andrea del Boca y reveló por qué no va a los debates de Gran Hermano

TW Santiago del Moro defensa Andrea del Boca

Pese a la aclaración, otro seguidor volvió a cuestionar la situación y dejó un comentario irónico sobre las actividades que sí realizó Andrea del Boca fuera del programa. “El tratamiento más raro del mundo: no le permite asistir a programas ni cumplir con la rueda de prensa como todos, pero sí puede juntarse a comer y salir con los otros ex GH, grabar tiktoks, salir a hablar en el stream de su hija, ir a ver a Yipio al hotel, etc, etc, etc”, disparó.

Frente a esa nueva crítica, Santiago del Moro volvió a intervenir y respondió de manera tajante para ponerle fin al debate. “Nadie tiene la obligación de nada. Relajen un poco”, sentenció.

Cabe recordar que semanas atrás ya habían trascendido versiones sobre el inminente regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano. Incluso, el pasado 1° de mayo, Guido Záffora aseguró en DDM (América TV) que la vuelta de la actriz al reality estaba cada vez más cerca.

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Cuál fue el sorpresivo anuncio de Santiago del Moro sobre el repechaje en Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada se prepara para vivir días decisivos y fue Santiago del Moro quien se encargó de anticipar una serie de cambios que ya revolucionaron a los seguidores del reality. A través de sus historias de Instagram, el conductor compartió detalles de lo que ocurrirá en los próximos programas y dejó abierta la puerta a una semana cargada de tensión y sorpresas dentro de la casa más famosa del país.

Según reveló el presentador, este domingo se llevará adelante una nueva gala de eliminación, mientras que el miércoles habrá un ingreso múltiple que promete alterar por completo el desarrollo del juego. Ex jugadores volverán a entrar, también habrá nuevos participantes y se sumarán quienes obtuvieron los esperados golden tickets. “Prepárense”, escribió Del Moro junto a la tradicional imagen del ojo de Gran Hermano, mensaje que rápidamente explotó en redes sociales.

IG Santiago del Moro - repechaje

El anuncio llega en medio de un clima cada vez más intenso entre los participantes que continúan en competencia. Las estrategias están al límite y cualquier modificación puede afectar las alianzas que se fueron construyendo en las últimas semanas.

Como suele suceder cada vez que se anuncia un repechaje, las especulaciones no tardaron en aparecer. En redes, los fanáticos ya comenzaron a debatir quiénes podrían regresar al reality y qué impacto tendría su vuelta en la convivencia. Con el ingreso simultáneo de ex participantes, nuevas caras y los beneficiados con golden tickets, todo indica que el próximo miércoles marcará un antes y un después en la competencia, justo cuando el programa se acerca a su etapa decisiva.