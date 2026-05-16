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Santiago del Moro salió a bancar a Andrea del Boca y reveló por qué no va a los debates de Gran Hermano

En medio de las especulaciones por Andrea del Boca, Santiago del Moro decidió romper el silencio y enfrentó a una usuaria en redes para aclarar qué pasó con la actriz tras abandonar Gran Hermano y no participar de las galas.

16 may 2026, 10:51
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Santiago del Moro salió a bancar a Andrea del Boca y reveló por qué no va a los debates de Gran Hermano

Luego de atravesar semanas marcadas por accidentes, cruces mediáticos y distintos problemas de salud, Andrea del Boca continúa generando repercusiones alrededor de Gran Hermano. Mientras crecen las versiones sobre una posible reaparición en el reality, fue Santiago del Moro quien salió a aclarar públicamente por qué la actriz todavía no participó de las galas, debates ni programas satélite desde que abandonó la casa, algo que despertó fuertes cuestionamientos entre los seguidores del ciclo.

Desde su salida del juego, la actriz eligió mantenerse alejada de la exposición televisiva y solo reaccionó al programa mediante publicaciones y comentarios en redes sociales. Esa actitud no pasó inadvertida para los fanáticos del reality de Telefe, que comenzaron a expresar su descontento en X (ex Twitter) y apuntaron directamente contra la producción y el conductor.

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Uno de los mensajes que más repercusión tuvo estuvo dirigido a Santiago del Moro. “Señor Santiago del Moro, ¿por qué le dan tanta prioridad a Andrea del Boca si desde que salió (2 veces) nunca fue a ningún programa de Telefe ni streams? ¿No le parece una falta de respeto y que no le están dando la misma posibilidad a todos?”, escribió una usuaria en la red social.

Lejos de evitar el planteo, el conductor decidió responder y explicar cuál sería el verdadero motivo detrás de la ausencia de la actriz en los distintos espacios vinculados al reality. “Señora, en cuanto esté en condiciones y termine el tratamiento de su boca, ella vendrá como todos. Entre o no a la casa. Es decir, antes o después ahí estará. Eso espero, atentamente”, expresó el presentador.

TW Santiago del Moro defensa Andrea del Boca

Pese a la aclaración, otro seguidor volvió a cuestionar la situación y dejó un comentario irónico sobre las actividades que sí realizó Andrea del Boca fuera del programa. “El tratamiento más raro del mundo: no le permite asistir a programas ni cumplir con la rueda de prensa como todos, pero sí puede juntarse a comer y salir con los otros ex GH, grabar tiktoks, salir a hablar en el stream de su hija, ir a ver a Yipio al hotel, etc, etc, etc”, disparó.

Frente a esa nueva crítica, Santiago del Moro volvió a intervenir y respondió de manera tajante para ponerle fin al debate. “Nadie tiene la obligación de nada. Relajen un poco”, sentenció.

Cabe recordar que semanas atrás ya habían trascendido versiones sobre el inminente regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano. Incluso, el pasado 1° de mayo, Guido Záffora aseguró en DDM (América TV) que la vuelta de la actriz al reality estaba cada vez más cerca.

TW Santiago del Moro defensa Andrea del Boca 1

Cuál fue el sorpresivo anuncio de Santiago del Moro sobre el repechaje en Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada se prepara para vivir días decisivos y fue Santiago del Moro quien se encargó de anticipar una serie de cambios que ya revolucionaron a los seguidores del reality. A través de sus historias de Instagram, el conductor compartió detalles de lo que ocurrirá en los próximos programas y dejó abierta la puerta a una semana cargada de tensión y sorpresas dentro de la casa más famosa del país.

Según reveló el presentador, este domingo se llevará adelante una nueva gala de eliminación, mientras que el miércoles habrá un ingreso múltiple que promete alterar por completo el desarrollo del juego. Ex jugadores volverán a entrar, también habrá nuevos participantes y se sumarán quienes obtuvieron los esperados golden tickets. “Prepárense”, escribió Del Moro junto a la tradicional imagen del ojo de Gran Hermano, mensaje que rápidamente explotó en redes sociales.

IG Santiago del Moro - repechaje

El anuncio llega en medio de un clima cada vez más intenso entre los participantes que continúan en competencia. Las estrategias están al límite y cualquier modificación puede afectar las alianzas que se fueron construyendo en las últimas semanas.

Como suele suceder cada vez que se anuncia un repechaje, las especulaciones no tardaron en aparecer. En redes, los fanáticos ya comenzaron a debatir quiénes podrían regresar al reality y qué impacto tendría su vuelta en la convivencia. Con el ingreso simultáneo de ex participantes, nuevas caras y los beneficiados con golden tickets, todo indica que el próximo miércoles marcará un antes y un después en la competencia, justo cuando el programa se acerca a su etapa decisiva.

     

 

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