Quién era el comandante del brazo militar de Hamas asesinado por Israel

Autoridades israelíes, entre ellas el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz, lo señalaron como uno de los principales responsables del ataque del 7 de octubre de 2023.

hamas

Este sábado se realizó el funeral en la ciudad de Gaza, donde fueron despedidos al-Haddad, su esposa y su hija. La procesión fúnebre recorrió la zona del hospital Shifa y otros sectores de la ciudad.

Los féretros fueron envueltos en banderas de Hamas y Palestina, mientras mezquitas del norte de Gaza anunciaron su “martirio” y se realizaron oraciones fúnebres.

El hecho se enmarca en la escalada militar entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, donde continúan los ataques cruzados y las operaciones terrestres y aéreas, en un contexto de negociaciones estancadas sobre el desarme del grupo y la desmilitarización del enclave.