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Quién era el comandante del brazo militar de Hamas asesinado por Israel

El Ejército de Israel confirmó la muerte de uno de los principales comandantes del ala militar de Hamas en un bombardeo en la ciudad de Gaza.

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Izz al Din al Haddad

Izz al Din al Haddad, comandante del brazo militar de Hamas, muerto en un bombardeo en la ciudad de Gaza.

El Ejército de Israel mató a Izz al Din al Haddad, uno de los principales comandantes militares de las Brigadas Izz al Din al Qassam, el brazo armado de Hamas, señalado por su presunta participación en la estructura operativa del ataque del 7 de octubre de 2023, durante un bombardeo en la ciudad de Gaza.

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El hecho ocurrió este viernes y dejó como saldo la muerte del comandante, su esposa y su hija, tras un bombardeo que alcanzó un edificio residencial en el barrio de al-Rimal, en la ciudad de Gaza. Además, según reportes de fuentes locales, el ataque provocó más de 50 heridos.

Haddad era considerado una de las figuras de mayor peso dentro de la estructura militar de Hamas en Gaza, especialmente tras la sucesiva eliminación de otros líderes del grupo en los últimos meses. Dentro de la organización, ocupaba un rol central en la conducción operativa de las Brigadas al Qassam, responsables de las acciones armadas del movimiento palestino.

Su figura había cobrado mayor relevancia en el último tramo del conflicto, en un contexto de reconfiguración interna de la cúpula militar tras distintas bajas en la cadena de mando.

Autoridades israelíes, entre ellas el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz, lo señalaron como uno de los principales responsables del ataque del 7 de octubre de 2023.

hamas

Este sábado se realizó el funeral en la ciudad de Gaza, donde fueron despedidos al-Haddad, su esposa y su hija. La procesión fúnebre recorrió la zona del hospital Shifa y otros sectores de la ciudad.

Los féretros fueron envueltos en banderas de Hamas y Palestina, mientras mezquitas del norte de Gaza anunciaron su “martirio” y se realizaron oraciones fúnebres.

El hecho se enmarca en la escalada militar entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, donde continúan los ataques cruzados y las operaciones terrestres y aéreas, en un contexto de negociaciones estancadas sobre el desarme del grupo y la desmilitarización del enclave.

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