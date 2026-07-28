Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es la serie corta española perfecta para ver en pocos días

En pleno casamiento, la protagonista sufrió una crisis que la llevó a abandonar a su prometido en el altar y escapar sin un destino definido. Ese momento marcó el inicio de una búsqueda personal que cambiará para siempre su manera de entender el amor, la felicidad y su propia identidad.

Durante esa huida conoció a David, personaje interpretado por Álvaro Mel, un joven cuya realidad es completamente distinta. Mientras Margot creció rodeada de privilegios, David apenas consigue sostenerse trabajando en tres empleos diferentes y hasta duerme en el sillón de sus amigos. Las diferencias entre ambos parecen imposibles de superar, pero justamente esa distancia es la que termina acercándolos.

La serie basada en una exitosa novela de Elísabet Benavent

La serie adapta la novela homónima escrita por Elísabet Benavent, una de las autoras españolas más exitosas dentro del género romántico contemporáneo. No fue la primera vez que Netflix apostó por una obra de la escritora.

Anteriormente, la plataforma había llevado a la pantalla otras historias muy populares como Valeria y Fuimos canciones, ambas con una excelente recepción entre los lectores y los espectadores.

En esta oportunidad, la adaptación estuvo a cargo de Marina Pérez, mientras que la dirección fue responsabilidad de Chloe Wallace. El resultado fue una producción fiel al espíritu del libro, aunque con el ritmo dinámico que caracteriza a las series actuales.

El elenco principal de Un cuento perfecto

Anna Castillo

Álvaro Mel

Ana Belén

Ingrid García-Jonsson

Lourdes Hernández

Mario Ermito

Jimmy Castro

Tai Fati

Lydia Pavón

Cuántos episodios tiene Un cuento perfecto

Uno de los grandes puntos fuertes de Un cuento perfecto es su formato. La producción cuenta únicamente con cinco episodios, cada uno con una duración cercana a los 40 minutos.

Esa estructura evita capítulos innecesarios y permite que la historia avance de manera constante sin perder intensidad.

Por esa razón, muchos usuarios de Netflix la consideran una excelente opción para maratonear durante un fin de semana o incluso verla completa en una sola tarde.

La narrativa mantiene un ritmo ágil que combina momentos de humor con escenas románticas y situaciones dramáticas perfectamente equilibradas.

Por qué sigue siendo una de las recomendaciones más elegidas

A pesar del paso del tiempo, Un cuento perfecto continúa apareciendo entre las recomendaciones más frecuentes de Netflix gracias a una fórmula que sigue funcionando.

El romance nunca resulta exagerado, el humor aparece de forma natural y el drama acompaña la evolución de los personajes sin caer en excesos.

A eso se suma un formato breve, un elenco con actuaciones convincentes, escenarios espectaculares y una historia basada en personajes que atraviesan conflictos con los que muchas personas pueden identificarse.

La química entre Anna Castillo y Álvaro Mel terminó convirtiéndose en uno de los mayores atractivos de la producción y en un elemento que sigue despertando curiosidad incluso años después de su estreno.

Con apenas cinco episodios, Un cuento perfecto logró consolidarse como una de las miniseries románticas españolas más recomendadas del catálogo de Netflix y continúa siendo una alternativa ideal para quienes buscan una historia entretenida, emotiva y fácil de maratonear.

Mirá el tráiler oficial de Un cuento perfecto en Netflix