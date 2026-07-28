José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de su nueva película y es la más vista del año

El motivo de su vuelta fue la muerte de su madre, ocurrida tras un aparente accidente doméstico. Sin embargo, aquello que inicialmente parecía una tragedia fortuita comenzó a despertar dudas en la protagonista.

A medida que avanzó la historia, Ruth empezó a sospechar del comportamiento de su padre, Martín, personaje interpretado por José Coronado. El hombre mostró una obsesión creciente con diversas teorías de la conspiración y su actitud hizo que la relación entre ambos se deteriorara rápidamente.

La desconfianza dejó de ser únicamente un conflicto familiar para convertirse en el eje central del relato.

El thriller psicológico que apuesta por la duda constante

Uno de los aspectos más destacados de Los creyentes es la manera en que utiliza elementos clásicos del thriller psicológico.

La sospecha permanente, los silencios, las contradicciones y la dificultad para distinguir la realidad de las creencias mantienen al espectador en tensión durante toda la película.

El guion, escrito por Carlos Montero y Darío Madrona, construyó personajes con motivaciones creíbles y conflictos humanos que resultan cercanos. Esa naturalidad permitió que el desarrollo del misterio avanzara sin necesidad de recurrir a grandes artificios narrativos.

Cada escena aporta nuevas preguntas y pocas respuestas, lo que favorece una sensación de incertidumbre constante.

José Coronado arrasa en Netflix con Los creyentes

José Coronado vuelve a demostrar por qué es uno de los actores más sólidos del cine y la televisión española.

Su interpretación construye un personaje complejo, difícil de descifrar y permanentemente ubicado en la frontera entre la razón y la paranoia.

Frente a él, Stéphanie Magnin sostiene gran parte del peso dramático del relato con un personaje que intenta descubrir la verdad mientras enfrenta sus propios miedos.

El elenco se completa con Alberto Olmo, Mabel del Pozo y Fanny Gautier, quienes aportan nuevos matices a una historia que mantiene el interés desde el comienzo.

Los creyentes, un nuevo éxito para el cine español en Netflix

El buen rendimiento de Los creyentes confirma el gran presente del cine español dentro de Netflix.

La producción consiguió captar la atención del público gracias a una combinación de suspense, drama familiar y actualidad, utilizando un tema que genera interés en todo el mundo como son las teorías de la conspiración.

El rápido ascenso dentro del ranking de reproducciones demuestra el impacto que tuvo desde su estreno y consolida nuevamente a José Coronado como uno de los nombres más fuertes del catálogo de la plataforma.

Si mantiene este ritmo de visualizaciones, la película tiene posibilidades de convertirse en uno de los títulos españoles más comentados del verano y en otro éxito importante para un actor que ya protagonizó producciones muy populares como Entrevías y El inocente.

Mirá el tráiler oficial de Los creyentes en Netflix