Terremoto de magnitud 7,1 sacudió Japón: hay daños, evacuados y alerta por réplicas

Más de 150.000 evacuados y servicios afectados

Las imágenes difundidas por la televisión pública NHK mostraron edificios en llamas, estructuras colapsadas, grandes grietas sobre rutas y autopistas elevadas, además del descarrilamiento de un tren de carga.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de más de 150.000 personas hacia centros de refugio.

El sismo también impactó sobre la actividad económica. La empresa TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, evacuó a los trabajadores de su planta ubicada en la zona afectada. Por su parte, Sony informó que estaba evaluando posibles consecuencias en sus instalaciones.

Cortes de luz, trenes paralizados y aeropuerto cerrado

La compañía Kyushu Electric Power informó que unas 40.000 viviendas quedaron sin suministro eléctrico tras el terremoto.

En paralelo, la empresa ferroviaria JR Kyushu suspendió todos sus servicios, incluidos los trenes bala, mientras que el aeropuerto de Kumamoto cerró temporalmente su pista, lo que obligó a cancelar y desviar numerosos vuelos.

Las compañías de telecomunicaciones KDDI y Docomo también reportaron interrupciones en sus servicios debido a los cortes eléctricos y daños en las líneas de transmisión.

Pese a la magnitud del sismo, la autoridad reguladora nuclear confirmó que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares de la región.

Advierten por nuevas réplicas

Especialistas de la Agencia Meteorológica de Japón advirtieron que podrían producirse nuevos terremotos de fuerte intensidad durante la próxima semana, además de existir riesgo de deslizamientos de tierra en las zonas más afectadas.

Japón se encuentra sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. De hecho, concentra cerca del 20% de los terremotos de magnitud 6 o superior que se registran en el mundo.

El antecedente más grave en la zona ocurrió hace diez años, cuando otro potente terremoto en Kumamoto dejó 275 muertos, más de 2.700 heridos y severos daños materiales en miles de edificios, entre ellos el histórico castillo de la ciudad.