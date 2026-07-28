El video de Benjamín Vicuña y las fotos inéditas de la China Suárez por el cumpleaños de Amancio: "Valiente"

"Mi niño feliz, cumple 6 años. Valiente y sensible, dueño de los ojos más profundos y bonitos del condado", comenzó el artista. "Por mil años más a tu lado, por tu risa que es nuestra risa, en tu nombre agradezco al cielo, amado Amancio", agregó a flor de piel.

El posteo motivó la reacción de su hermano Bautista, uno de los hijos de Pampita y Vicuña, quien comentó con ternura en la publicación de su papá: "Cada vez más parecido a mi yo niño".

La reacción de Benjamín Vicuña por el vínculo con Pampita y la China Suárez

Mirtha Legrand le consultó a Benjamín Vicuña por su vínculo con sus ex Pampita y la China Suárez y el actor fue contundente en su respuesta.

"Qué mujeres elegiste querido, las dos son preciosas, dos bellezas. ¿Ellas te eligieron a vos o vos a ellas?", le preguntó directa la conductora al actor en su mesa.

"Eso tenés que preguntarles a ellas", comentó Vicuña. Y agregó: "Ana mi novia, es la más linda, ella tiene dos chicos, así que somos un equipo grande, ensamblado, es una gran mujer y una gran madre".

Y sobre su rol como padre, el artista comentó: "Realmente para mí mis hijos son mi vida. Soy padre hace 20 años y he ido evolucionando".

“¿Y contame con tus ex te llevás bien con tus ex?”, indagó después Mirtha Legrand acerca del vínculo del actor con Pampita y la China Suárez.

Y ahí remarcó acerca de la crianza compartida: “Esto lo van a entender todas las personas que tienen familias grandes y ensambladas: lo más importante de verdad es el bienestar de los chicos y es muchísimo laburo".

Y luego admitió: "La verdad que con ambas, yo que tuve hijos con dos mujeres, se le busca la vuelta para tener un equipo sano y que eso se concrete y que los chicos puedan llevar adelante su vida y tener el mejor entorno posible".

"¿Con ellas tenés una buena relación, te hablas o no?", insistió la conductora. Y al ver la cara del actor ante su pregunta, le dijo al instante: "Lo pensó mucho".

"Me hablo. Uno por momentos se disocia y logras hablar de lo que hay que hablar. ¿Existen escenarios mejores? Posiblemente existen otros, pero bueno, es lo que me tocó", reconoció Benjamín Vicuña.

"Sos terrible vos, tenés éxito con las mujeres, está bien, peor sería que te rechazaran", le dijo Mirtha Legrand entre risas sobre el pasado amoroso del actor.