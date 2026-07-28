Miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder a un 55% de descuento en el transporte público a través de la Tarifa Social Federal de la tarjeta SUBE.
Jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales pueden acceder a la Tarifa Social Federal y pagar menos en sus viajes en transporte público. El beneficio se gestiona de forma gratuita y, una vez activado, se aplica automáticamente al utilizar la tarjeta SUBE.
Descuento del 55% en la SUBE: quiénes pueden acceder y cómo solicitarlo paso a paso
Miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder a un 55% de descuento en el transporte público a través de la Tarifa Social Federal de la tarjeta SUBE.
El beneficio está destinado a jubilados, pensionados y titulares de diferentes prestaciones y programas sociales. El trámite es gratuito y puede realizarse de manera online o presencial.
Una vez que la Tarifa Social Federal está aprobada y la tarjeta SUBE se encuentra correctamente registrada y activada, el descuento se aplica automáticamente cada vez que el usuario abona su viaje en los servicios de transporte público adheridos.
La Tarifa Social Federal está destinada a los siguientes grupos:
Las personas que cumplan con los requisitos pueden gestionar el beneficio de manera online a través de Mi ANSES.
Para realizar el trámite hay que seguir estos pasos:
También es posible realizar el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE. En ese caso, es necesario presentar el DNI y la tarjeta SUBE.
Una vez completado el registro, es necesario activar el beneficio para comenzar a utilizar la Tarifa Social Federal.
La activación puede realizarse de dos maneras:
El trámite es gratuito y la activación se realiza en el momento.
La Tarifa Social Federal ofrece un 55% de descuento sobre el valor del boleto en los medios de transporte público que están incluidos en el programa.
Una vez que el beneficio fue activado, la rebaja se aplica automáticamente cada vez que el usuario utiliza su tarjeta SUBE registrada para pagar un viaje, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Es importante tener en cuenta que el descuento no se activa automáticamente por ser beneficiario de ANSES. Para acceder a la rebaja es necesario gestionar la Tarifa Social Federal, registrar la tarjeta SUBE y completar el proceso de activación correspondiente.