Descuento del 55% en la SUBE: quiénes pueden acceder y cómo solicitarlo paso a paso

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluidas las pensiones por invalidez y para madres de siete hijos.

Beneficiarios del Seguro por Desempleo.

Personal de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Estudiantes que cobran las Becas Progresar.

Beneficiarios de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

AUH de ANSES: cómo activar el DESCUENTO del 55% en la SUBE y PAGAR MENOS en transporte

Cómo solicitar la Tarifa Social de la SUBE

Las personas que cumplan con los requisitos pueden gestionar el beneficio de manera online a través de Mi ANSES.

Para realizar el trámite hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Entrar en el apartado "Programas y beneficios" .

. Seleccionar la opción "Generar PIN SUBE" .

. Copiar el código de seis dígitos que genera el sistema.

Asociar ese PIN a la cuenta correspondiente de la tarjeta SUBE.

También es posible realizar el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE. En ese caso, es necesario presentar el DNI y la tarjeta SUBE.

Cómo activar el descuento del 55%

Una vez completado el registro, es necesario activar el beneficio para comenzar a utilizar la Tarifa Social Federal.

La activación puede realizarse de dos maneras:

Apoyando la tarjeta SUBE en una Terminal Automática SUBE .

. A través de la app oficial SUBE, utilizando un teléfono celular que cuente con tecnología NFC.

El trámite es gratuito y la activación se realiza en el momento.

De cuánto es el descuento en la SUBE

La Tarifa Social Federal ofrece un 55% de descuento sobre el valor del boleto en los medios de transporte público que están incluidos en el programa.

Una vez que el beneficio fue activado, la rebaja se aplica automáticamente cada vez que el usuario utiliza su tarjeta SUBE registrada para pagar un viaje, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Es importante tener en cuenta que el descuento no se activa automáticamente por ser beneficiario de ANSES. Para acceder a la rebaja es necesario gestionar la Tarifa Social Federal, registrar la tarjeta SUBE y completar el proceso de activación correspondiente.