EN SÁLVESE QUIEN PUEDA

Evelyn Botto le respondió a Sofía Aldrey y confirmó su vínculo con Fede Bal: "Hay..."

Tras los dichos de Sofía Aldrey sobre Evelyn Botto, la locutora no tardó en responderle y habló de su relación con Fede Bal.

2 sept 2025, 20:19
Después de que Sofía Aldrey le tirara un filoso palito a Evelyn Botto -la supuesta nueva "novia" de su ex Fede Bal- señalando que “siempre lo persiguió”, la locutora no tardó en responder desde Sálvese quien pueda (América TV), donde además confirmó su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri.

“Algo escuché”, dijo Evelyn cuando el cronista Rodrigo Bar le mencionó que Sofía había asegurado que ella y Fede “venían chichoneando” desde hace tiempo.

La locutora explicó el contexto de esa relación: “Eso pasaba mucho en el contexto del aire. Siempre fue del aire, de hecho el que es oyente de Perros de la calle sabe que yo he chamuyado al aire, le he regalado historias a los oyentes, saben que yo soy así. Era la joda del intercambio, del ida y vuelta, para el show. Porque nos divertía, porque Andy (Kusnetzoff), él era el gran hacedor de esos momentos”.

Y fue clara al desmentir cualquier contacto fuera del programa: “No, no le mandaba mensajes. Lo que pasaba al aire, era del aire y ahí moría”. Además, recordó el episodio mencionado por Aldrey: “Y el momento que ella dice, lo del accidente en Río de Janeiro, lo sacamos al aire internado y él estaba bajo el efecto de la morfina, entonces dijo cualquier barbaridad. Yo me acuerdo de eso, pero no me hago cargo tampoco de lo que haya dicho”.

Cuando le preguntaron si en el pasado había ocurrido algo entre ellos, Evelyn fue tajante: “No, nada. En esa época cero”. Por último, se refirió al presente y aclaró la situación: “Están hablando de romance y hay tantos grises en el medio. Hay un mundo. Realmente no hay mucho más. Fue una salida, nada más. Estamos los dos solteros. No hay ningún tipo de obligación ni exclusividad, cada uno puede hacer lo que quiera”.

Sofía Aldrey no se guardó nada y le dedicó una frase picante a Evelyn Botto

Sofía Aldrey, expareja de Fede Bal, habló sin filtro el último lunes en LAM (América TV) sobre el hijo de Carmen Barbieri y lanzó una filosa indirecta hacia Evelyn Botto, quien sería la nueva pareja del actor. “Ella siempre lo persiguió”, afirmó.

Todo comenzó cuando el cronista Santiago Riva Roy le mencionó el supuesto romance entre Bal y la locutora. “Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo”, recordó Aldrey.

Y agregó: “De hecho, una vez él, me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’. Así que esto viene...”.

“¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río de Janeiro. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”, relató, dejando en claro que la historia no es nueva.

Más adelante, Sofía dejó en claro que, aunque la responsabilidad de la fidelidad recae en quien está en pareja, ella tiene sus propios límites: “Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”.

“Así que Evelyn es Tatiana, mirá vos”, comentó el periodista. A lo que Aldrey respondió entre risas: “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”.

