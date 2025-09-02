El crudo relato de Ulises Bueno sobre su lucha contra las adicciones: el rol clave de su hija

"Cuando empecé a tomar conciencia, a recuperarme y a estar bien de salud, empecé a vincularme más con ella y a aferrarme para no tener recaídas o malos momentos", enfatizó.

Por último, Ulises mencionó que, tal vez, Alma siga sus pasos algún día. "La música le apasiona, toca la guitarra y canta", compartió, con orgullo y absoluta felicidad.

Ulises Bueno y Sabrina Rojas, ¿pasó algo entre ellos?

En su canal oficial de YouTube, Ulises Bueno compartió el videoclip del tema "No puedo fingirlo", que grabó junto a la actriz Sabrina Rojas, en medio de versiones de romance.

"Tus besos, de a poco, se apoderan de mi corazón", interpreta el artista cordobés en la canción, que parece estar dedicada a la ex del Tucu López. En el video, el cuartetero y la actriz se muestran en escenas cargadas de romanticismo.

Semanas atrás, el periodista Pablo Layus reveló en Intrusos (América TV) que comenzaron a circular rumores de romance entre Ulises Bueno y Sabrina Rojas, quien durante el verano estuvo trabajando en Córdoba, lugar donde habría surgido el vínculo con el cantante.

En diálogo con el programa de América, Beatriz Olave, madre del cuartetero, le dio su visto bueno a la actriz. "Yo la quiero mucho a ella. La amo desde el día que la vi, la seguí siempre, tuvo una hermosa pareja, tiene hermosos hijos y si algún día me tocara como nuera la aceptaría perfectamente", expresó al ser consultada por la relación de Sabrina Rojas y Ulises.

La carrera de Ulises Bueno, un referente del cuarteto

Ulises Bueno inició su camino en la música inspirado por su hermano El Potro Rodrigo, pero rápidamente supo construir un estilo propio dentro del cuarteto. Con esfuerzo y dedicación, logró imponerse como uno de los artistas más destacados de Córdoba, llevando sus canciones a todos los rincones del país.

Su carrera está marcada por discos que alcanzaron gran popularidad y por shows masivos que confirman su poder de convocatoria. A lo largo de los años, Ulises se convirtió en un ícono del cuarteto, con una base de fanáticos fieles y una propuesta musical que combina tradición y renovación.

Además, el cantante ha sabido atravesar momentos difíciles y reinventarse cada vez, consolidando una imagen auténtica y cercana que lo mantiene vigente en la escena musical argentina.

¿Por qué a Ulises Bueno le dicen "El Barba"?

A Ulises Bueno, el cuartetero argentino, le dicen "El Barba" por su característica barba, que lució de forma distintiva durante años. En 2021, se la afeitó y sorprendió a muchos, pero luego volvió a su look característico.

Con este apodo era conocido en su círculo íntimo. Sin embargo, con el correr del tiempo, el apodo llegó al público general, volviéndose parte de su identidad artística.

Hoy, “El Barba” no solo hace referencia a su imagen física, sino que también simboliza su estilo, su cercanía con los fanáticos y el legado que construyó dentro del cuarteto.