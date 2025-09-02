Thiago Medina reaccionó a las fotos íntimas de Daniela Celis con un sugestivo video: "Podes subir..."

Fotos al límite: la respuesta de Daniela Celis ante la infidelidad de Thiago Medina

La venganza puede servirse fría… o de la manera que se pueda. Un poco para desquitarse de las infidelidades de Thiago Medina y otro tanto para mostrarle al mundo que sigue siendo atractiva y activa, Daniela Celis publicó una serie de fotos “al límite” que generaron sensación tanto entre el público masculino como femenino.

Tras verlas, la reacción fue casi unánime: muchos coincidieron en que no tardará “dos minutos” en encontrar a alguien que la quiera consolar. La verdadera cuestión, sin embargo, es cómo se siente ella al respecto.

La semana pasada fue de llanto constante para Daniela. Todo comenzó cuando se animó a invitar a su ex a un programa de streaming para entrevistarlo en vivo. Le hizo "mil preguntas", pero su objetivo era evidente: averiguar sobre sus supuestas "escapadas" con Katia La Tana y con Belén Etchart, quienes también participaron de Gran Hermano, aunque en diferentes temporadas.

daniela celis

La influencer esperaba que Thiago negara todo, que asegurara que no había pasado nada con ninguna de las dos y que ella era, es y seguirá siendo su gran y único amor. Pero, muchas veces, lo que uno desea y la realidad son muy distintas, como aquel viejo meme de X que dice "expectativa-realidad" o "lo que deseo-lo que me pasa". Y así fue: Daniela lo vivió en carne propia.

En cuanto a Etchart, Thiago ofreció una respuesta esquiva y ambigua: el clásico "sí pero no" que generó más dudas que certezas. Hasta ese momento, Daniela aún podía mantener cierta ilusión, fingir que no escuchó del todo o creer en la versión que él le dio. Sin embargo, cuando la conversación se centró en La Tana Katia, todas las dudas se disiparon.

Cuando Daniela quiso confirmar si había pasado algo con La Tana, Medina no dudó y admitió el rumor en vivo: "Sí, estuvimos, la pasé bien, fue lindo". La reacción de Daniela fue inmediata: su rostro cambió en segundos. No lloró en ese momento porque no podía; era como aceptar la derrota en el peor instante. Pero por dentro, se refugió en su cama, dejando que las penas la consumieran durante horas. Estaba destrozada.

Más tarde comenzaron a llamarla a distintos programas, y ya no pudo contener las lágrimas. Para colmo, La Tana confirmó después que había estado con Thiago e incluso le dio buena puntuación como amante. Fue entonces cuando Celis comprendió que no le quedaba otra opción que vengarse. Su revancha llegó en forma de fotos “con todo”, publicadas con total desparpajo, para que Thiago viera lo que había perdido y el resto del mundo también pudiera comprobar todo lo que ella tiene para ofrecer.