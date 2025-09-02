En vivo Radio La Red
Scones de calabaza: una receta simple que transformará tus meriendas

Fáciles de preparar, los scones de calabaza caseros se convirtieron en una alternativa distinta para la hora del té o el desayuno. Una receta que combina suavidad, aroma y un sabor que conquista al primer bocado.

La pastelería casera está en auge y cada vez más personas buscan propuestas que sean fáciles de hacer en casa, sin necesidad de técnicas complejas ni ingredientes imposibles de conseguir. En ese camino, los scones de calabaza aparecen como una alternativa original para quienes quieren variar el clásico panificado de la merienda o el desayuno.

Este tipo de preparación mantiene la textura esponjosa y suave característica de los scones, pero suma el toque húmedo, delicadamente dulce y aromático que aporta la calabaza. Además, permite aprovechar un vegetal muy presente en la cocina argentina, dándole un giro distinto a su uso tradicional en sopas, guisos o purés.

¿Qué lleva la receta de scones de calabaza?

La lista de ingredientes es sencilla y accesible. Para una tanda de aproximadamente 12 unidades se necesita:

  • 250 g de puré de calabaza cocida

  • 300 g de harina leudante

  • 80 g de azúcar

  • 80 g de manteca fría

  • 1 huevo

  • 1 cucharadita de polvo de hornear (opcional, para dar más aire)

  • Una pizca de sal

  • Esencia de vainilla o canela (a gusto)

El puré debe estar bien escurrido y frío para no sumar humedad extra a la masa. Ese detalle es clave para que los scones mantengan la forma y no pierdan volumen al hornearse.

Paso a paso: cómo hacer los scones

  • Preparar la calabaza: cocinarla al horno o al vapor, hacer un puré liso y dejar enfriar.

  • Integrar la manteca: en un bowl, mezclar la harina con la sal, el azúcar y el polvo de hornear. Incorporar la manteca fría cortada en cubitos y deshacer con las manos hasta obtener una textura arenosa.

  • Mezclar los húmedos: batir el huevo junto con el puré de calabaza y la esencia de vainilla o la canela.

  • Unir la masa: sumar la mezcla de líquidos a los secos y trabajar lo justo, sin amasar demasiado. La clave está en no sobremezclar para que los scones no queden duros.

  • Dar forma: estirar suavemente la masa sobre una superficie enharinada, dejándola de unos 2 cm de grosor. Cortar círculos o triángulos.

  • Hornear: llevar a una placa enmantecada o con papel manteca y cocinar en horno precalentado a 180°C durante 15-20 minutos, hasta que estén dorados en la superficie.

¿Cómo servirlos?

Los scones de calabaza caseros combinan bien tanto con opciones dulces como saladas. Se pueden acompañar con mermeladas, miel, queso crema o incluso con fiambres suaves. Su textura esponjosa y su sabor levemente dulce los vuelve muy versátiles.

También pueden guardarse en un frasco hermético o una lata para mantener su frescura durante dos o tres días. Si se prefieren tibios, bastará con darles un golpe de horno antes de servirlos.

Una variante ideal para quienes buscan algo distinto

El éxito de esta receta radica en su simpleza y en la posibilidad de sumar un ingrediente de estación que aporta humedad y color. Los scones de calabaza caseros son una buena manera de diversificar la panificación hogareña, sumar más vegetales a la dieta y disfrutar de un sabor diferente en cada merienda.

Con pocos pasos y en menos de media hora de horneado, se obtiene una preparación que sorprende tanto por su aspecto dorado y apetitoso como por su suavidad. Una opción ideal para quienes quieren salir de lo tradicional sin dejar de lado lo casero.

