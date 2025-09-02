Cazzu reveló el drama que vive con su hija y apuntó a Christian Nodal: "Es devastador"

"Yo todavía siento en el pecho lo que sentí. Las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicieron un silencio de muerte. Y yo pensé: contra esto no puedo, porque en ese momento me estaban diciendo que tenían el control sobre mí y sobre mi hija. Fue uno de los peores momentos de mi vida", recordó la cantante.

"Yo salí sin poder respirar. Tenía que reunirme por mi show, por mi gira, por mi sueño. Fueron 16 años de remar. Y ahí entendí el privilegio que tengo de poder golpearle la puerta a un juez y pedir lo que necesito: un permiso para cuidar y estar con mi hija", continuó describiendo la situación.

La cantante ya había hablado sobre la custodia de su hija Inti y la falta de manutención por parte del padre, pero siempre se había negado a iniciar una batalla legal. En el podcast, aseguró: "Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible de decir, el mundo es devastador. Yo tengo el privilegio de no ir a hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija. Ahí no soy la jefa, yo soy un número, pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija".

"Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado. Hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo. El hijo no pelea la batalla, me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños, porque puedo pagar a mis abogadas para que vayan a pedir lo que hay que pedir. El mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras", concluyó la artista jujeña.

El pícaro momento de Cazzu en La Voz Argentina con un participante

Días atrás, durante un ensayo de La Voz Argentina 2025 (Telefe), se vivió un momento inesperado y divertido protagonizado por Cazzu, quien acompaña a Luck Ra como coach en el certamen. La cantante sorprendió a todos con una pregunta picante dirigida a uno de los participantes.

Los concursantes Francisco González y Thomas Dantas se preparaban para enfrentarse en la instancia de Knockouts, interpretando “Aquellas pequeñas cosas” y “You Are the Reason”, respectivamente.

Tras la emotiva interpretación de Thomas del tema de Calum Scott, Cazzu no dudó en preguntarle con picardía: “¿Estás soltero vos?”. El joven, sonrojado, respondió con simpatía: “Que me lo digas vos…”.

Rápidamente, la trapera se retractó entre risas y aclaró: “Era joda, dejá nomás, yo soy más grande que vos”. A lo que Thomas respondió con humor: “Me porto bien”.

Finalmente, en la definición del Knockout, Luck Ra, tras una difícil deliberación, eligió a Dantas para continuar en la competencia, reconociendo su talento y desempeño en el escenario.