En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Lola del Carril
Chile
Funada internacioanl

Furia, amenazas y hostigamiento a Lola del Carril por una "chicana" a Chile que salió mal

Lola del Carril mostró los mensajes de amenaza que recibe tras hacer una "chicana" a Chile. Enterate.

Furia, amenazas y hostigamiento a Lola del Carril por una chicana a Chile que salió mal

Las redes no perdonan, y esta vez la protagonista fue Lola del Carril, periodista deportiva y una de las relatoras jóvenes más destacadas del país, quedó en el ojo de la tormenta. En las últimas horas, su nombre se volvió tendencia en Argentina y en Chile, luego de que usuarios rescataran un viejo tuit de 2017 en el que la comunicadora escribió una frase que desató la furia del público chileno.

Leé también El desgarrador mensaje de Lola del Carril a su padre, luego de sus devastadores dichos: "fui a comprar droga con mi hija"
el desgarrador mensaje de lola del carril a su padre, luego de sus devastadores dichos: fui a comprar droga con mi hija

“Chileno, te va a tapar el mar el 10 de octubre de 2017.”, fue el mensaje que escribió Lola. La publicación, que en su momento fue tomada como una chicana futbolera, hoy fue interpretada como un mensaje ofensivo y xenófobo, generando una ola de críticas, insultos y hasta amenazas en redes.

Todo comenzó cuando el tuit empezó a circular entre usuarios chilenos, justo en la previa de un partido internacional, y rápidamente se volvió viral.

lola

La periodista, conocida por su labor en transmisiones deportivas y por haber sido la primera mujer en relatar un Mundial masculino para la TV argentina, se vio obligada a responder ante la avalancha de mensajes.

Lola pidió disculpas públicamente, pero también mostró el costado más oscuro del escrache digital: los mensajes violentos y las amenazas personales que comenzó a recibir. En un extenso posteo, la periodista escribió: “Mis disculpas de corazón al pueblo chileno. No me gusta siquiera tener que aclarar que no tengo nada en contra de Chile ni de ningún país. Me hago cargo de la chicana futbolera que escribí hace 8 años. No me enorgullece ni la comparto. La agresión a mi padre es otro capítulo.”

Pero no se quedó ahí. Cansada del hostigamiento, agregó: “No les desee una tragedia, Cami. Ni lo haría. Ninguna persona lógica y en su sano juicio lo haría. Lamentablemente era una canción de cancha. No justifico. Pero se están yendo al carajo con el hostigamiento.”

Con esas palabras, Lola intentó cerrar el tema, aunque el debate siguió creciendo.

Del lado chileno, las reacciones fueron duras. Muchos exigieron sanciones laborales o una disculpa en televisión, mientras que otros llamaron a no alimentar el odio y las amenazas que está recibiendo.

Hace unos días, Lola fue noticia tras que su padre confesara en una entrevista que la llevó a comprar droga con él cuando ella apenas tenía 14 años. El padre se recuperó de sus adicciones y Lola supo disculparlo y apoyarlo en esta nueva etapa.

lola1

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Lola del Carril Chile
Notas relacionadas
Cómo recuperar los mensajes eliminados en WhatsApp: el paso a paso para Android y iOS
Cinco consejos de un sexólogo para tener erecciones más potentes
Arcángel Rafael y el Rayo Verde Esmeralda: los 4 signos que se sanan con luz y recuerdo interior

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar