Truco viral: para qué sirve poner una cucharada de café en la heladera y por qué lo recomiendan

Por qué recomiendan poner café dentro de la heladera

El café molido posee una capacidad absorbente natural que ayuda a neutralizar ciertos aromas. Aunque no elimina completamente los olores intensos, sí logra disminuir la sensación desagradable que suele generarse por la mezcla de alimentos, recipientes abiertos o humedad acumulada.

Cuando se coloca una cucharada de café dentro de un recipiente abierto o una bolsita de tela, el producto empieza a actuar como una especie de “esponja”. De esta manera, captura partículas del ambiente y contribuye a que el interior de la heladera se perciba más fresco.

Muchas personas comenzaron a usar este truco especialmente después de guardar alimentos con olores fuertes, como cebolla, pescado, quesos o comidas condimentadas. También suele recomendarse cuando se mezclan distintos aromas dentro de un espacio reducido.

Otro detalle importante es que el café ayuda a disminuir la sensación de humedad que queda atrapada dentro del electrodoméstico. Esa combinación entre humedad y restos de comida es una de las principales causas de los malos olores.

Cómo hacer correctamente este truco casero

Para que el método funcione de manera efectiva, no alcanza con tirar café dentro de la heladera. Existen algunas recomendaciones simples que pueden mejorar notablemente el resultado.

Lo primero es utilizar café molido seco. Puede ser nuevo o usado, aunque debe encontrarse en buenas condiciones y sin humedad excesiva.

Luego hay que colocarlo en alguno de estos recipientes:

Un bowl pequeño abierto.

Una taza.

Un recipiente bajo.

Una bolsita de tela transpirable.

Un filtro de café abierto.

La idea es que el aroma y las propiedades absorbentes del café queden expuestas al ambiente interno de la heladera.

Después, se recomienda ubicarlo en un estante central o cerca de la zona donde se perciba el olor más intenso. Si la heladera tiene varios compartimentos, algunas personas optan por colocar más de un recipiente para mejorar el efecto.

Otro aspecto fundamental es el recambio. El café pierde efectividad con el paso de los días, por lo que especialistas en limpieza doméstica sugieren cambiarlo cada tres o cuatro días.

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Qué ventajas tiene usar café para eliminar olores

El crecimiento de este truco no ocurrió por casualidad. Muchas personas lo eligieron porque combina practicidad, bajo costo y facilidad de uso.

Entre las principales ventajas aparecen:

Actúa como absorbente natural gracias a su textura porosa.

Ayuda a disminuir olores leves o recientes.

Reduce la mezcla de aromas entre distintos alimentos.

Puede reutilizarse café ya preparado.

No requiere productos químicos industriales.

Es económico y fácil de aplicar.

Ayuda a mejorar la sensación de frescura dentro de la heladera.

A diferencia de otros productos comerciales, este método también resulta atractivo para quienes prefieren alternativas caseras y sustentables dentro del hogar.

Además, muchas personas destacaron que el café deja una sensación aromática más agradable en comparación con ciertos neutralizadores artificiales.

Cuándo conviene aplicar este método en tu casa

Aunque el truco puede utilizarse en cualquier momento, existen situaciones puntuales donde suele resultar más útil.

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Por ejemplo, después de guardar recipientes con comida fuerte o cuando quedan restos de alimentos durante varios días. También se recomienda luego de realizar compras grandes, ya que la combinación de productos frescos puede alterar el olor interno de la heladera.

Otro momento ideal es cuando aparecen aromas leves pero persistentes que no desaparecen fácilmente pese a una limpieza superficial.

En esos casos, el café puede funcionar como un complemento para mantener el ambiente más agradable.

Las situaciones más recomendadas para aplicarlo son:

Cuando aparecen olores recientes.

Después de guardar alimentos con aromas intensos.

Si existe sensación de humedad interna.

Cuando se mezclan muchos alimentos diferentes.

Tras una limpieza superficial.

Como mantenimiento preventivo semanal.

Muchas personas incluso incorporaron este hábito de manera permanente para evitar que los malos olores vuelvan a instalarse.