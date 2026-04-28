En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
HBO Max
Game of Thrones
NUEVOS CAPÍTULOS

Furor en HBO Max: "La Casa del Dragón" estrena su tercera temporada con 8 episodios

"La Casa del Dragón" vuelve a HBO Max con nuevos capítulos y un giro que promete redefinir la historia ambientada 200 años antes de los acontecimientos de "Juego de Tronos".

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
Furor en HBO Max: La Casa del Dragón estrena su tercera temporada con 8 episodios. (Foto: Gentileza Prensa)

Furor en HBO Max: "La Casa del Dragón" estrena su tercera temporada con 8 episodios. (Foto: Gentileza Prensa)

"La Casa del Dragón" regresa con una tercera temporada que ya tiene fecha confirmada y que promete mantener a los fanáticos al borde del asiento. La producción original de HBO se estrenará el próximo 21 de junio, marcando así uno de los regresos más esperados del año dentro del universo televisivo de fantasía.

Leé también Euphoria estrena su nueva temporada en HBO Max y es la serie más esperada del 2026
Euphoria estrena su nueva temporada en HBO Max y es la serie más esperada del 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Con una narrativa que continúa expandiendo el legado de los Targaryen, la serie volverá a profundizar en conflictos, traiciones y alianzas que definieron una era clave dentro de este universo.

Ambientada dos siglos antes de los acontecimientos de "Juego de Tronos", esta ficción se consolidó como una de las producciones más exitosas de los últimos años. Basada en la obra literaria "Fuego y Sangre" de George R. R. Martin, la historia explora el auge y caída de la poderosa Casa Targaryen, una dinastía marcada por la ambición, la sangre y los dragones.

La Casa del Dragón 2

Cuándo se estrena "La Casa del Dragón" en HBO Max

La tercera temporada de La Casa del Dragón se estrenará el domingo 21 de junio a la 1:00 AM a través de la plataforma HBO Max. Tal como ocurrió en entregas anteriores, los episodios se lanzarán de manera semanal, generando expectativa capítulo a capítulo hasta llegar al cierre de temporada previsto para el 9 de agosto.

Esta nueva entrega contará con un total de ocho episodios, lo que mantiene el formato narrativo que ya se consolidó en la segunda temporada. La decisión de continuar con estrenos semanales responde a una estrategia que busca sostener la conversación global y el impacto en redes sociales.

El elenco de la tercera temporada de "La Casa del Dragón"

El reparto de la tercera temporada está conformado por Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

La Casa del Dragón 3

Los directores de la tercera temporada son Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere.

El equipo detrás de camáras está encabezado por el Cocreador/showrunner/productor ejecutivo: Ryan Condal; Cocreador/productor ejecutivo: George R.R. Martin; Productores ejecutivos: Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett. Basada en "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin.

Qué pasará con el universo de "Juego de Tronos"

Además del regreso de esta serie, HBO continúa desarrollando nuevas producciones dentro del mismo universo. Entre ellas se encuentra "El caballero de los siete reinos", cuya primera temporada ya está disponible en HBO Max.

La Casa del Dragón 4

Actualmente, la segunda temporada de esta nueva serie se encuentra en producción, lo que confirma que la expansión del universo creado por George R. R. Martin seguirá en marcha.

A su vez, la primera y segunda temporada de La Casa del Dragón, así como todas las temporadas de Juego de Tronos y la primera temporada de El caballero de los siete reinos están disponibles en HBO Max. Este enfoque apunta a consolidar una franquicia de largo plazo, similar a lo que otras grandes productoras lograron con sus universos narrativos.

El fenómeno que sigue creciendo

Desde su estreno, La Casa del Dragón logró posicionarse como una de las producciones más vistas de HBO. Su capacidad para expandir el universo de Juego de Tronos fue clave para captar tanto a fanáticos históricos como a nuevos espectadores.

La Casa del Dragón 5

El éxito también se reflejó en la conversación digital. Cada episodio generó tendencias en redes sociales y análisis detallados por parte de la audiencia. La expectativa por la tercera temporada no es la excepción, y todo indica que el impacto volverá a repetirse.

Lo que anticipa esta nueva etapa de la serie

Todo indica que los próximos episodios llevarán la historia hacia momentos decisivos. La tensión acumulada en temporadas anteriores podría desembocar en enfrentamientos clave.

El regreso en junio marcará un punto de inflexión. La serie ya demostró su capacidad para sorprender, y esta nueva entrega podría elevar aún más las apuestas.

Teaser tráiler oficial de "La Casa del Dragón 3" en HBO Max

Embed

Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
HBO Max Game of Thrones Serie
Notas relacionadas
HBO Max estrenó el primer avance de la tercera temporada de La Casa del Dragón
La serie de Harry Potter presentó su primer tráiler en HBO Max y confirmó cuándo se estrenará
Aguinaldo de mitad de año 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo se calcula

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar