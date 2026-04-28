Furor en HBO Max: "La Casa del Dragón" estrena su tercera temporada con 8 episodios

Cuándo se estrena "La Casa del Dragón" en HBO Max

La tercera temporada de La Casa del Dragón se estrenará el domingo 21 de junio a la 1:00 AM a través de la plataforma HBO Max. Tal como ocurrió en entregas anteriores, los episodios se lanzarán de manera semanal, generando expectativa capítulo a capítulo hasta llegar al cierre de temporada previsto para el 9 de agosto.

Esta nueva entrega contará con un total de ocho episodios, lo que mantiene el formato narrativo que ya se consolidó en la segunda temporada. La decisión de continuar con estrenos semanales responde a una estrategia que busca sostener la conversación global y el impacto en redes sociales.

El elenco de la tercera temporada de "La Casa del Dragón"

El reparto de la tercera temporada está conformado por Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

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Los directores de la tercera temporada son Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere.

El equipo detrás de camáras está encabezado por el Cocreador/showrunner/productor ejecutivo: Ryan Condal; Cocreador/productor ejecutivo: George R.R. Martin; Productores ejecutivos: Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett. Basada en "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin.

Qué pasará con el universo de "Juego de Tronos"

Además del regreso de esta serie, HBO continúa desarrollando nuevas producciones dentro del mismo universo. Entre ellas se encuentra "El caballero de los siete reinos", cuya primera temporada ya está disponible en HBO Max.

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Actualmente, la segunda temporada de esta nueva serie se encuentra en producción, lo que confirma que la expansión del universo creado por George R. R. Martin seguirá en marcha.

A su vez, la primera y segunda temporada de La Casa del Dragón, así como todas las temporadas de Juego de Tronos y la primera temporada de El caballero de los siete reinos están disponibles en HBO Max. Este enfoque apunta a consolidar una franquicia de largo plazo, similar a lo que otras grandes productoras lograron con sus universos narrativos.

El fenómeno que sigue creciendo

Desde su estreno, La Casa del Dragón logró posicionarse como una de las producciones más vistas de HBO. Su capacidad para expandir el universo de Juego de Tronos fue clave para captar tanto a fanáticos históricos como a nuevos espectadores.

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El éxito también se reflejó en la conversación digital. Cada episodio generó tendencias en redes sociales y análisis detallados por parte de la audiencia. La expectativa por la tercera temporada no es la excepción, y todo indica que el impacto volverá a repetirse.

Lo que anticipa esta nueva etapa de la serie

Todo indica que los próximos episodios llevarán la historia hacia momentos decisivos. La tensión acumulada en temporadas anteriores podría desembocar en enfrentamientos clave.

El regreso en junio marcará un punto de inflexión. La serie ya demostró su capacidad para sorprender, y esta nueva entrega podría elevar aún más las apuestas.

Teaser tráiler oficial de "La Casa del Dragón 3" en HBO Max