Álbum virtual del Mundial 2026: guía paso a paso para descargarlo y conseguir sobres gratis

Cuáles son los códigos promocionales para conseguir sobres gratis en el álbum virtual

Para aquellos que buscan avanzar con rapidez sin realizar microtransacciones, el uso de códigos es fundamental. Los desarrolladores y sponsors van liberando claves que otorgan recompensas inmediatas. Los primeros códigos promocionales confirmados para el Mundial 2026 son:

FIFA-2026-PLAY

ALL-THE-FEELS

PANINICOLLECT

Además de estos, los coleccionistas deberán seguir de cerca las redes sociales de los patrocinadores oficiales. Por ejemplo, al iniciar sesión en la página web de Coca-Cola, los usuarios podrán obtener un sobre extra cada 24 horas.

Cómo conseguir las figuritas inéditas de Coca-Cola

Esta edición digital cuenta con una sección especial de figuritas exclusivas. Para obtenerlas, los usuarios deben dirigirse al apartado “Escanear contenido” dentro de la aplicación. Desde allí, utilizando la cámara del dispositivo, se puede escanear cualquier producto de la marca o incluso el álbum físico para recibir sobres adicionales. Además, se podrá interactuar con imágenes digitales de los jugadores para completar esta sección inédita.

Qué jugadores de la Selección Argentina están en el álbum virtual

La Scaloneta cuenta con una presencia estelar en esta colección. Las páginas dedicadas a la actual campeona del mundo están compuestas por el escudo brillante de la AFA y 11 futbolistas que representan la base del equipo de Lionel Scaloni.

Los protagonistas argentinos en el álbum virtual son:

Emiliano "Dibu" Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Rodrigo De Paul

Julián Álvarez

Lionel Messi

Giuliano Simeone

Lautaro Martínez

Cómo funciona el intercambio de figuritas digitales

Para evitar las repetidas y completar los espacios vacíos, la aplicación permite crear grupos de intercambio con amigos o realizar canjes con coleccionistas de cualquier parte del mundo. Esta función social es vital para llegar al final de la colección de manera orgánica y gratuita, fomentando la interacción entre fanáticos de distintos países a solo semanas del inicio de la Copa del Mundo.