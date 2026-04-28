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Álbum virtual del Mundial 2026: guía paso a paso para descargarlo y conseguir sobres gratis

La espera terminó para los coleccionistas. A menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, ya se puede completar la versión digital de Panini. Conocé los códigos promocionales vigentes y los trucos para obtener figuritas extra cada día.

Álbum virtual del Mundial 2026: guía paso a paso para descargarlo y conseguir sobres gratis

El clima mundialista ya se siente en cada rincón del planeta. Con el inicio de la máxima cita futbolística a la vuelta de la esquina, la tecnología vuelve a aliarse con la pasión de los hinchas a través del lanzamiento oficial del álbum virtual del Mundial 2026. Esta versión digital, que replica la mística de la colección tradicional de papel, ya está disponible y promete ser el gran entretenimiento previo al puntapié inicial.

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El álbum del Mundial 2026 podría llegar a los kioscos argentinos entre fines de abril y los primeros días de mayo
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Cómo descargar el álbum virtual del Mundial 2026

Para sumarse a la experiencia, los usuarios deben buscar la aplicación oficial bajo el nombre "FIFA Panini Collection". La misma se encuentra disponible de forma gratuita tanto en el Play Store de Android como en el App Store de iOS.

Una vez instalada, la plataforma ofrece diversas opciones: se puede registrar un nuevo perfil, reanudar temporadas anteriores o participar de la experiencia como invitado. Un dato clave para los coleccionistas es que, por defecto, la app asigna dos sobres de regalo diarios a cada usuario, cada uno con cinco figuritas. Si bien es una cantidad menor a la del formato físico, existen múltiples métodos para acelerar el llenado de las páginas.

Cuáles son los códigos promocionales para conseguir sobres gratis en el álbum virtual

Para aquellos que buscan avanzar con rapidez sin realizar microtransacciones, el uso de códigos es fundamental. Los desarrolladores y sponsors van liberando claves que otorgan recompensas inmediatas. Los primeros códigos promocionales confirmados para el Mundial 2026 son:

  • FIFA-2026-PLAY

  • ALL-THE-FEELS

  • PANINICOLLECT

Además de estos, los coleccionistas deberán seguir de cerca las redes sociales de los patrocinadores oficiales. Por ejemplo, al iniciar sesión en la página web de Coca-Cola, los usuarios podrán obtener un sobre extra cada 24 horas.

Cómo conseguir las figuritas inéditas de Coca-Cola

Esta edición digital cuenta con una sección especial de figuritas exclusivas. Para obtenerlas, los usuarios deben dirigirse al apartado “Escanear contenido” dentro de la aplicación. Desde allí, utilizando la cámara del dispositivo, se puede escanear cualquier producto de la marca o incluso el álbum físico para recibir sobres adicionales. Además, se podrá interactuar con imágenes digitales de los jugadores para completar esta sección inédita.

Qué jugadores de la Selección Argentina están en el álbum virtual

La Scaloneta cuenta con una presencia estelar en esta colección. Las páginas dedicadas a la actual campeona del mundo están compuestas por el escudo brillante de la AFA y 11 futbolistas que representan la base del equipo de Lionel Scaloni.

Los protagonistas argentinos en el álbum virtual son:

  • Emiliano "Dibu" Martínez

  • Nahuel Molina

  • Cristian Romero

  • Nicolás Otamendi

  • Enzo Fernández

  • Alexis Mac Allister

  • Rodrigo De Paul

  • Julián Álvarez

  • Lionel Messi

  • Giuliano Simeone

  • Lautaro Martínez

Cómo funciona el intercambio de figuritas digitales

Para evitar las repetidas y completar los espacios vacíos, la aplicación permite crear grupos de intercambio con amigos o realizar canjes con coleccionistas de cualquier parte del mundo. Esta función social es vital para llegar al final de la colección de manera orgánica y gratuita, fomentando la interacción entre fanáticos de distintos países a solo semanas del inicio de la Copa del Mundo.

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