Álbum virtual del Mundial 2026: guía paso a paso para descargarlo y conseguir sobres gratis

Cuáles son los códigos promocionales para conseguir sobres gratis en el álbum virtual
Para aquellos que buscan avanzar con rapidez sin realizar microtransacciones, el uso de códigos es fundamental. Los desarrolladores y sponsors van liberando claves que otorgan recompensas inmediatas. Los primeros códigos promocionales confirmados para el Mundial 2026 son:
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FIFA-2026-PLAY
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ALL-THE-FEELS
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PANINICOLLECT
Además de estos, los coleccionistas deberán seguir de cerca las redes sociales de los patrocinadores oficiales. Por ejemplo, al iniciar sesión en la página web de Coca-Cola, los usuarios podrán obtener un sobre extra cada 24 horas.
Cómo conseguir las figuritas inéditas de Coca-Cola
Esta edición digital cuenta con una sección especial de figuritas exclusivas. Para obtenerlas, los usuarios deben dirigirse al apartado “Escanear contenido” dentro de la aplicación. Desde allí, utilizando la cámara del dispositivo, se puede escanear cualquier producto de la marca o incluso el álbum físico para recibir sobres adicionales. Además, se podrá interactuar con imágenes digitales de los jugadores para completar esta sección inédita.
Qué jugadores de la Selección Argentina están en el álbum virtual
La Scaloneta cuenta con una presencia estelar en esta colección. Las páginas dedicadas a la actual campeona del mundo están compuestas por el escudo brillante de la AFA y 11 futbolistas que representan la base del equipo de Lionel Scaloni.
Los protagonistas argentinos en el álbum virtual son:
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Emiliano "Dibu" Martínez
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Nahuel Molina
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Cristian Romero
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Nicolás Otamendi
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Enzo Fernández
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Alexis Mac Allister
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Rodrigo De Paul
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Julián Álvarez
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Lionel Messi
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Giuliano Simeone
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Lautaro Martínez
Cómo funciona el intercambio de figuritas digitales
Para evitar las repetidas y completar los espacios vacíos, la aplicación permite crear grupos de intercambio con amigos o realizar canjes con coleccionistas de cualquier parte del mundo. Esta función social es vital para llegar al final de la colección de manera orgánica y gratuita, fomentando la interacción entre fanáticos de distintos países a solo semanas del inicio de la Copa del Mundo.