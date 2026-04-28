Brian Sarmiento confesó la verdad sobre su romance Danelik en Gran Hermano: "Quería..."

El ahora ex participante del reality aseguró que durante ese vínculo, Danelik incluso le hizo un especial pedido ante tantos momentos que compartieron juntos, el cuál aceptó de inmediato y decidió seguir adelante con el vínculo.

"Es más, ella en un momento me plantea porque vos estás en una cama, a los besos, a los roces, y en todo momento era hasta que ella me dé el lugar. Y en una me agarra y me dice, ‘che, disculpame, pero por respeto a mi familia, no quiero hacer nada’.´Listo no pasa nada, vamos al frente y a mí me gusta que estés conmigo en la cama’. Sino yo me hubiese alejado", concluyó el ex deportista dejando en claro lo que siente por la influencer tucumana.

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Brian Sarmiento confesó por qué entró a Gran Hermano y el complicado momento que vive

Brian Sarmiento habló con Santiago del Moro en el streaming al salir de la casa de Gran Hermano y dio detalles de su real situación económica y el conflicto por la cuota de sus hijas.

"¿Cuál es tu problema afuera y en qué situación estás con tus hijas?", le consultó el conductor. "El tema de mis nenas es que yo no pude mantener los convenios de cuando era futbolista y no lo supieron entender. Entonces era imposible mantener una cuota del mismo nivel de cuando jugaba al fútbol", reconoció el ex futbolista.

En ese sentido, comentó que su ingreso al reality tuvo mucho que ver con estos problemas económicos que arrastraba hace tiempo.

"Yo entro al programa porque me di vuelta y de todos los años que había jugado al fútbol no me había quedado nada. Nada de nada. Yo no manejaba las cuentas, no era empresario, yo me dedicaba solamente a jugar al fútbol. Y todo lo que hice desde que empecé a jugar al fútbol fue todo para mis hijas", explicó.

"Todo lo que tenía era para pagar cosas y que ellas tuvieran una buena vida. Y después cuando no pude pagar más eso, empezaron los problemas y el alejamiento con las nenas, el no tener videollamadas", cerró Brian Sarmiento.