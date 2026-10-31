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Furor en Netflix: Dolores Fonzi y María Valverde deslumbran con este thriller imperdible

"Distancia de rescate" brilla en Netflix con un thriller psicológico que combina maternidad, misterio y una amenaza inesperada en el campo argentino.

Furor en Netflix: Dolores Fonzi y María Valverde deslumbran con este thriller imperdible. (Fotos: Archivo)

Furor en Netflix: Dolores Fonzi y María Valverde deslumbran con este thriller imperdible. (Fotos: Archivo)

Distancia de rescate, el thriller psicológico disponible en Netflix que reúne a Dolores Fonzi y María Valverde en una trama atravesada por el miedo, la maternidad y un misterio que se vuelve cada vez más difícil de comprender. Estrenada en 2021, la película desarrolla una historia cargada de tensión emocional, situaciones inquietantes y preguntas que permanecen abiertas.

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Bajo la dirección de la cineasta peruana Claudia Llosa, la producción construyó un relato que combina el terror psicológico con elementos del realismo mágico y una preocupación ambiental que atraviesa buena parte de su argumento.

La historia transcurre en una zona rural de Argentina, donde un encuentro aparentemente cotidiano entre dos mujeres termina dando lugar a una sucesión de acontecimientos difíciles de explicar. Una madre intenta proteger a su hija, otra arrastra una experiencia traumática relacionada con su propio hijo y, en medio de ambas historias, aparece una amenaza que transforma por completo la percepción del entorno.

La película también propone una mirada sobre los límites de la protección maternal y el temor permanente a que algo malo les suceda a los hijos. Esa preocupación funciona como uno de los principales motores del relato y permite que el suspenso avance desde una dimensión íntima y familiar hacia un escenario mucho más perturbador.

De qué trata Distancia de rescate, la película que sorprende en Netflix

La historia comienza cuando Amanda, interpretada por María Valverde, viaja junto a su pequeña hija Nina a una zona rural de Argentina para pasar unos días de descanso. El lugar parece tranquilo y alejado de las preocupaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, ese escenario pronto se transforma en el centro de una experiencia inquietante.

Durante su estadía, Amanda conoce a Carola, una mujer que vive en las inmediaciones y tiene un hijo llamado David. El encuentro entre ambas genera una relación de confianza. Pero esa cercanía también abre la puerta a una historia perturbadora que cambiará la manera en que Amanda observa todo lo que sucede a su alrededor.

Carola le cuenta que David sufrió una intoxicación cuando era pequeño. Después de atravesar una situación extrema, el niño fue sometido a un procedimiento destinado a salvarle la vida. Sin embargo, desde entonces, su comportamiento cambió de una manera difícil de explicar. La experiencia dejó consecuencias que todavía afectan a la familia.

A partir de ese relato, la película comienza a desarrollar un misterio que conecta las experiencias de ambas mujeres. La tranquilidad del paisaje rural contrasta con la sensación de peligro que empieza a instalarse en cada escena.

Según la descripción oficial de Netflix: "Cargada de emotividad, la relación entre dos jóvenes madres —una, visitante; la otra, lugareña— desvela una inminente catástrofe ecológica y un colapso espiritual".

La novela de Samanta Schweblin que dio origen a la película

Detrás de Distancia de rescate existe una obra literaria que tuvo un importante reconocimiento internacional. La película está basada en la novela homónima de la escritora argentina Samanta Schweblin, publicada en 2014.

El libro construyó una historia inquietante a partir de una estructura narrativa particular. En lugar de presentar los acontecimientos de manera lineal, la autora desarrolló un diálogo que obliga al lector a reconstruir progresivamente lo sucedido.

La adaptación cinematográfica conservó ese carácter fragmentado y ambiguo. Claudia Llosa trasladó al lenguaje audiovisual una historia en la que los recuerdos, las percepciones y las amenazas ambientales se mezclan constantemente.

La participación de Samanta Schweblin en la escritura del guion permitió mantener elementos fundamentales de la novela original.

El elenco principal de Distancia de rescate con Dolores Fonzi y María Valverde

  • María Valverde
  • Dolores Fonzi
  • Germán Palacios
  • Guillermo Pfening
  • Emilio Vodanovich
  • Guillermina Sorribes
  • Marcelo Michinaux
  • Cristina Banegas

Distancia de rescate | Tráiler oficial | Netflix

En pocas palabras

  • Furor en Netflix: La película "Distancia de rescate" se destaca en la plataforma.
  • Thriller psicológico: Aborda maternidad, misterio y amenaza en el campo argentino.
  • Elenco destacado: Protagonizada por Dolores Fonzi y María Valverde.
Resumen generado por Thinkindot AI
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