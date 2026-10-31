El video de Jimena Barón que causó ternura por el desopilante encuentro de Arturo con los cachorritos de Lucy

Lejos de contagiarse del entusiasmo de su mamá, Arturo siguió concentrado en sus propios asuntos, sin demostrar ningún interés por los cinco perritos que acababan de llegar a la familia. Claramente, la escena contrastó con la emoción que atraviesa la actriz desde el nacimiento de los animales.

Cabe recordar que, desde que Lucy llegó a su casa embarazada, Jimena Barón se ocupó de acompañarla de cerca y se convirtió en una especie de enfermera personal para ayudarla durante la llegada de sus cachorros. Ahora, con los cinco pequeños ya nacidos, la cantante comparte con sus seguidores esta nueva etapa familiar, que también le regala situaciones desopilantes como la inesperada reacción de su hijo menor.

Jimena Barón se convirtió en “abuela”: Lucy parió cinco cachorritos y la actriz vivió el parto como una partera

Jimena Barón vivió una madrugada inolvidable: Lucy, la perra que adoptó hace pocas semanas durante el rodaje de una serie para Netflix, dio a luz cinco cachorritos y la actriz se transformó en “abuela perruna”. La noticia, compartida en sus redes sociales, conmovió a sus seguidores y dejó en evidencia el enorme vínculo que construyó con la perra en tan poco tiempo.

Todo comenzó cuando, tras recibirla en su casa, Jimena descubrió que Lucy estaba embarazada. Con unos 53 días de gestación y el parto cada vez más cerca, la cantante adaptó la rutina del hogar: cuidó su alimentación, estuvo atenta a sus movimientos y preparó un espacio cómodo para el nacimiento.

Aunque Lucy intentaba refugiarse en la cama de la actriz y Matías Palleiro, e incluso en la cuna de su hijo Arturo, Jimena decidió acondicionar el living con almohadones y música serena. “Le dejé todo el living como si fuera la Trinidad de Palermo”, bromeó en sus historias de Instagram.

La noche del jueves, la artista se quedó a dormir junto a Lucy para acompañarla durante las contracciones. Se autoproclamó “partera” y prometió no abandonarla en ningún momento. La espera se extendió más de lo esperado y, en la mañana, Jimena contó entre risas que había dormido “al pedo” en el sillón.

Finalmente, alrededor de las 8 del viernes, Lucy parió cinco cachorros en el sillón blanco del living. Jimena le cedió incluso su almohada personal, a la que definió como su “demostración de amor más grande”. En tanto, a las pocas horas, la actriz compartió desde sus redes sociales los nombre elegidos para los pequeños nuevo integrantes de la casa, al menos hasta que decidan si se los quedarán o los regalarán: Manchitas, Segundo, Rolo, Ine y El Mago.